Obujena Lancia skrivnostno: kaj bodo pokazali aprila?

Lancia skrivnostno napoveduje nov koncept, ki ga bodo predstavili na dogodku sredi aprila. To bo predvidoma uvod v tri nove serijske modele, ki za Lancio sledijo med leti 2024 in 2028.

Lancia bo 15. aprila organizirala dogodek “Emozione Pu+Ra”. Tam bodo razkrili koncept, ki bo oblikovalsko napovedoval zgodbo obujene Lancie za naslednje desetletje. Za zdaj iz napovedne fotografije ni mogoče razbrati veliko. Opazne so okrogle zadnje luči, kar je vzporednica s kultnim modelom stratos. Lani novembra so že razkrili skulpturo “Pu+Ra”, tokrat pa bodo na ogled postavili že koncept bližje videzu končnih serijskih avtomobilov.

Med leti 2024 in 2028 trije novi modeli Lancie

Italijani so pod vodstvom Luce Napolitana že potrdili tri serijske modele. Najprej bodo leta 2024 predstavili novo generacijo ypsilona, ki je že vrsto let njihov edini model in še tega prodajajo le v Italiji. Leta 2026 sledi športni terenec aurelia, leta 2028 pa kombilimuzinska delta. Vsi bodo imeli električne pogone, le ypsilonu bodo namenili še blago hibidnega.