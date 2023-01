Zgodba o uspehu: 28 let star postavlja rekorde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena izmed številnih različic lancie ypsilon, ki so jo do zdaj izdelovali v treh generacijah. Foto: Lancia

Lancia ypsilon ostaja pravi avtomobilski fenomen. Edini obstoječi model lancie, star že 28 let, so do zdaj prodali v več kot treh milijonih primerkov. Lani je bila drugi najbolje prodajani avtomobil v Italiji.