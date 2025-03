V zadnjih letih so se pri Volkswagnu znasli pod plazom kritik na račun na dotik občutljivih stikal in gumbov v notranjosti svojih avtomobilov. To so bila stikala na volanskem obroču, prav tako drsniki za nastavitev glasnosti in podobno. V nekaterih novih modelih so vsaj stikala na volanu že zamenjali s klasičnimi.

Od modela Id.2all naprej bodo imeli fizične gumbe za pet osnovnih funkcij upravljanja z vozilom, je za britanski Autocar povedal Volkswagnov prvi oblikovalec Andreas Mindt. To bodo stikala za nastavitev glasnosti ozvočenja, klimatske naprave na vsaki strani avtomobila, prezračevanja in za vklop opozorilnih vseh štirih smernikov. Na volanu bodo v vseh modelih klasična fizična stikala.

“To so avtomobili in ne telefoni,” je dejal Mindt.