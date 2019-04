Novost, ki bo vaše zimske gume naredila varnejše

Foto: Test world indoor facility Finland

Raj za vse proizvajalce zimskih pnevmatik

Ves testni poligon se razteza na 1.250 hektarih in je razdeljen na dva dela. Zunanji del zaobjema različne poligone, ki so dovolj veliki za vse vrste avtomobilov, po njih lahko vozijo tudi tovornjaki. V notranjem pokritem delu lahko vse leto preizkušajo zimske pnevmatike. Zaradi nadzorovanih razmer lahko na več kot 1,6 kilometra dolgi progi poustvarijo različne pogoje in proizvajalcem pnevmatik omogočijo tudi otežene pogoje. Še več, na voljo je tudi izključno mokra podlaga, zato se lahko istočasno preizkuša, razvija in certificira več vrst pnevmatik, 365 dni v letu.

Test World, ko je uradno ime testnega središča, leži v mestu Ivalo na Laponskem in omogoča, da proizvajalci preizkušajo pnevmatike na snegu, ledu, mokrem asfaltu in suhem asfaltu pri hitrostih nad 100 kilometrov na uro.

Ne le različni vremenski pogoji, prilagaja se tudi temperatura ozračja

V objektih se poleg neodvisnega nadzora temperature tal lahko prilagaja tudi temperaturo ozračja. Za res intenzivno testiranje v ekstremnih pogojih lahko avtomobil pred začetkom testov zaprejo v posebne hlajene sobe, kjer se temperatura spusti na minus 40 stopinj Celzija.

Povsem nov notranji sistem za testiranje pnevmatik na mokri podlagi dosega predpise, postavljene pri ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo, ki zaobjemajo usklajena pravila za oblikovanje vozil v evropskih in drugih državah. Na nekaterih delih steze so tudi območja za merjenje zaviranja na suhi in mokri podlagi ter območja akvaplaninga.

Foto: Test world indoor facility Finland

Foto: Test world indoor facility Finland

Na sever Finske so si upali Britanci

Test World so odprli britanski strokovnjaki za varnost. Podjetje Millbrook že ima v lasti enega od največjih testnih središč v Evropi, ki leži v mestu Bedfordshire, na severu Finske pa zdaj odpirajo svoj drugi testni center. Kot pravijo, gre za edinstven center, ki ga bodo proizvajalci avtomobilov in pnevmatik lahko uporabljali vse leto in s tem pospešili razvoj. Njihovi produkti bodo na ceste zapeljali hitreje, zaradi prilagodljivosti in celoletnega obratovanja pa se bodo znižali tudi stroški razvoja.