Zakaj poleti ne vozimo z zimskimi pnevmatikami?

Ne glede na to, ali to počnejo, ker želijo dokaj izrabljene zimske pnevmatike čez poletje obrabiti do konca, ali menijo, da to lahko storijo, ker tako ali tako prevozijo zelo malo kilometrov, velja le eno pravilo: uporaba zimskih pnevmatik poleti je neprimerna!

Zakaj zimskih ne vozimo poleti?

Letne pnevmatike niso le modna muha oziroma za tiste voznike, ki delajo veliko število kilometrov. Razlike so tako velike, da je prav, da jih poznamo vsi:

1. Zunanja zgradba

Letne pnevmatike se od zimskih že na prvi pogled ločijo po videzu. Če bomo tako skupaj postavili na primer zimsko pnevmatiko Goodyear Ultragrip 9 in pa letno pnevmatiko iz družine Goodyear Eagle F1 Asymmetric, bomo hitro opazili, da ima prva poleg osnovnega profila na tekalni površini še številne lamele, ki pomagajo zagotavljati boljši oprijem v snegu in ledu.

Letna pnevmatika vožnji v takšnih pogojih ni namenjena, zatorej teh lamel na njej ne boste opazili.

2. Gumena zmes

Razlika med letnimi in zimskimi pnevmatikami pa ni le v dezenu, ampak tudi sami kemični sestavi gumene zmesi. Zimske pnevmatike so občutno mehkejše kot letne, zaradi večjega odstotka dodane silike, ki je manj občutljiva za nizke temperature. To pomeni, da se zimske pnevmatike najbolje izkažejo pri temperaturah do 7 stopinj Celzija, oz. da se nad omenjeno temperaturno mejo začnejo pregrevati in izgubljati svoje lastnosti. Veliko večja kot pri letni pnevmatiki sta tudi obraba in poraba goriva.

3. Profil

Včasih je veljalo, da je globina profila glavni kazalec tega, ali je pnevmatika še uporabna ali ne. Danes seveda vemo, da je to le del resnice. Vsaj tako pomembno je, koliko časa je pnevmatika že v uporabi, ne glede na njeno obrabljenost, kako je bila skladiščena, način vožnje voznika, uporaba v pnevmatiki primernih razmerah (torej da na primer zimskih pnevmatik ne uporabljamo poleti), primeren pritisk v pnevmatikah in še marsikaj.

V Sloveniji zakonodaja predpisuje, da mora imeti letna guma vsaj 1,6 milimetra profila. Na to nas sicer opozarjajo tudi pokazatelji obrabe, ki so v glavnih kanalih pnevmatike.

A že preden se pnevmatika obrabi do zakonskega minimuma, jo je zelo priporočljivo zamenjati, saj z zmanjšanjem globine profila hitro upada njena sposobnost odvajanja vode izpod tekalne površine, kar neposredno vpliva na to, kako hitro se pojavi eden najnevarnejših pojavov med vožnjo. Zato je zelo priporočljivo, da pnevmatike zamenjate, ko globina profila pade pod tri milimetre.

Podpis pod foto: Primerjava zavorne poti med letno in zimsko pnevmatiko, ki pri tempe¬raturah nad 15 stopinj Celzija znaša tudi do 6 ali celo 7 metrov v korist letne pnevmatike, torej skoraj petino zavorne poti sodobnega avtomobila od 100 km/h.

Kaj pa celoletne pnevmatike?

Celoletne pnevmatike so, to pove že njihovo ime, na­menjene uporabi skozi vse leto in v vseh razmerah, so neke vrste kompromis. Celoletne pnevmatike imajo manj oprijema od letnih, zagota­vljajo manj občutka pri krmiljenju, so glasnejše in nekoliko dvignejo porabo goriva v primerjavi s čisto­krvnimi letnimi pnevmatikami.

