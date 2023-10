Zimske pnevmatike – zakaj jih kupiti že ta teden?

Oglasno sporočilo

Zakaj se že zdaj izplača razmisliti o nakupu zimskih pnevmatik in zakaj jih kupiti že ta teden? Obstaja več razlogov, zakaj bi to lahko bila pametna odločitev. Trenutno se še lahko izognete gneči, prav tako pa si lahko zagotovite tudi ugodne cene pnevmatik in s tem prihranite.

Ker se datum namestitve obvezne zimske opreme hitro bliža, pomeni, da je zdaj pravi čas, da svoje vozilo ustrezno pripravite. Ključna sestavina za vašo varnost in udobno vožnjo v teh razmerah so kakovostne zimske pnevmatike. Po 15. novembru so namreč zimske pnevmatike del obvezne opreme, zato si čim prej zagotovite svoje, da se boste varno in zanesljivo zapeljali v zimske mesece. V spletni trgovini pri Porsche Inter Auto vam je na voljo ogromna ponudba zimskih pnevmatik različnih znamk – so na zalogi in hitro dobavljive!

Katere so prednosti zimskih pnevmatik?

Zimske pnevmatike so zasnovane tako, da zagotovijo optimalno vodljivost in oprijem v zimskih vremenskih razmerah, vključno z mokrimi, suhimi in zasneženimi cestami. Uporaba zimskih pnevmatik ima številne prednosti, zlasti v hladnih in zimskih razmerah. Tu je nekaj ključnih prednosti zimskih pnevmatik.

Boljša vodljivost pri nizkih temperaturah – zimske pnevmatike so narejene iz posebnih gumijastih zmesi, ki ostanejo prožne tudi pri nizkih temperaturah. To omogoča boljšo vodljivost in boljše vozne lastnosti v hladnem vremenu.

Krajša zavorna pot – zaradi boljšega oprijema zimske pnevmatike omogočajo krajšo zavorno pot v zimskih razmerah. To je ključno v primeru nenadnih zaviranj ali nujnih manevrov za izogibanje nesrečam.

Večja varnost za potnike – zaradi boljšega nadzora nad vozilom in zmanjšanega tveganja za nesreče so zimske pnevmatike pomembne za varnost vseh potnikov v vozilu. Zimske pnevmatike izboljšajo vožnjo in udobje, saj zagotavljajo boljšo stabilnost in manj hrupa na spolzkih cestah.

Boljši oprijem na spolzkih zimskih cestah – zimske pnevmatike so posebej zasnovane za vožnjo v hladnih in zimskih pogojih. Imajo boljši oprijem na mokrih, zasneženih, poledenelih in blatnih cestah, kar povečuje varnost med vožnjo.

Vse te navedene prednosti prispevajo k večji varnosti in boljši izkušnji med vožnjo v zimskih razmerah, zato je uporaba zimskih pnevmatik pametna odločitev, če živite na območju, kjer so zime hladne in zasnežene.

Za koga so primerne celoletne pnevmatike?

Celoletne pnevmatike, znane tudi kot pnevmatike "all-season", so primerne za vse več voznikov in določene vozne razmere. Celoletne pnevmatike so najboljše za tiste, ki živijo na območjih, kjer sneženje ni tako obilno. V takšnih razmerah bodo celoletne pnevmatike dobro delovale skozi vse leto.

Ena od glavnih prednosti celoletnih pnevmatik je, da vam jih ni treba dvakrat letno menjati, kar prihrani čas in denar. Celoletne pnevmatike so dobra izbira za tiste, ki večinoma vozijo po mestu, kjer ne pride do ekstremnih vremenskih razmer.

Test zimskih pnevmatik 2023 – najnovejši testi

Kupujete zimske pnevmatike, pa se ne morete odločiti, katere bi izbrali? Ker je nakup zimskih pnevmatik izjemno pomembna odločitev, se za nasvet obrnemo na več različnih virov. Za enega najbolj zanesljivih pa se vsakič znova izkaže test zimskih pnevmatik, ki predstavi vse pomembne kriterije za zanesljivo in varno izbiro novih zimskih pnevmatik.

Avtomobilski klubi (kot so npr. AMZS, ADAC, ÖAMTC, TCS, GTÜ, ARBÖ, ACE ...) vsako leto opravljajo test zimskih pnevmatik, ki po strogih kriterijih ocenijo veliko različnih zimskih pnevmatik. Letos so zimske pnevmatike testirali v različnih dimenzijah na različnih površinah: na mokri podlagi, na snegu ter na suhem asfaltu. Pnevmatike so tako pokazale, kakšne so njihove vozne lastnosti in vodljivost, kako učinkovito zavirajo in se izkažejo v primeru akvaplaninga, kakšni so njihova obraba, poraba goriva in hrup. Daleč najbolje so se odrezale pnevmatike Continental, Goodyear, Semperit, ki jih seveda najdete tudi v njihovi spletni trgovini.

Test zimskih pnevmatik 2023 – najbolje ocenjene pnevmatike Dimenzije 205/60 R16 Dimenzije 225/45 R17 H Dimenzije 235/55 R18 Dunlop Winter Sport 5

Michelin Alipin 6

Goodyear UltraGrip 9+

Continental WinterContact TS870 Continental WinterContact TS870

Michelin Alipin 6

Goodyear UltraGrip Performance+

Dunlop Winter Sport 5 Bridgestone Blizzak LM005

Hankook Winter I*cept Evo 3X

Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Continental WinterContact TS870

Goodyear UltraGrip Performance+

INTERVJU: Saša Kampuš, strokovnjak za prodajo pnevmatik

Pogovarjali smo se s strokovnjakom za prodajo pnevmatik pri Porsche Inter Auto Sašo Kampušem. Odgovoril nam je na nekaj ključnih vprašanj glede zimskih pnevmatik.

Kdaj je pravi čas za menjavo pnevmatik?

Zimske pnevmatike spadajo v opremo od 15. novembra do 15. marca. Zimske pnevmatike morajo imeti tudi dovolj profila, minimalno globino profila tri milimetre. Pnevmatike, starejše od petih let (glede na oznako DOT), je priporočljivo zamenjati, saj tako stare pnevmatike ne nudijo najboljšega zaviranja in oprijema na cesti.

Kako izbrati prave zimske pnevmatike?

Pri izbiri pnevmatik je treba upoštevati veliko različnih dejavnikov. Poleg pravilnih dimenzij zimskih pnevmatik je pomembno, da izberete zimske pnevmatike, ki bodo ustrezale vašemu načinu vožnje, željam in potrebam. Proučiti morate učinkovitost pnevmatik na različnih površinah, na mokri in suhi podlagi. V naši ponudbi v spletni trgovini najdete zimske pnevmatike za vse razmere in zahteve voznikov. Prav tako smo vam pri Porsche Inter Auto na voljo za svetovanje ob nakupu ustreznih zimskih pnevmatik za vas.

Akcija zimskih kompletov 2023/2024 – ne zamudite akcije 3 + 1! Zimski kompleti koles (pnevmatik in platišč) vsebujejo kombinacije najbolj priznanih znamk pnevmatik. Oglejte si aktualno ponudbo zimskih kompletov koles in izkoristite akcijo 3 + 1, kjer vam ob nakupu originalnega kompleta koles četrto kolo v kompletu podarijo. NAROČITE IN HITRO POŠLJEJO NA DOM! Akcija traja do 31. 12. 2023 oz. do razprodaje zalog.

Continental Approved Webshop Slovenija

Porsche Inter Auto je eden izmed največjih ponudnikov za pnevmatike Continental v Sloveniji. Pred kratkim so prejeli naziv "Continental Approved Webshop" (certificirana spletna trgovina družbe Continental), na kar so še posebej ponosni. Ta logotip namreč pomeni, da je njihova spletna trgovina shop.porscheinterauto.net uradni partner družbe Continental in da ponudba izdelkov in storitev v spletni trgovini ustreza največjim kriterijem kakovosti, ki jih določa proizvajalec Continental. Porsche Inter Auto je tako prvi in edini avtotrgovec s tem nazivom v Sloveniji (tudi v koncernu Porsche Holding).

Certificirani trgovec Continental – katere so prednosti za stranko?

dodatne storitve za stranke

podpora in strokovno svetovanje

najvišja kakovost nakupov

najboljša uporabniška spletna izkušnja

zagotavljanje zanesljivih partnerjev za montažo

transparentni postopki naročanja in plačevanja

tehnična podpora in svetovanje ob nakupu

