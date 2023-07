Novo iz Škode: zamaskiran, razkrite pa ključne spremembe #foto

Ob skorajšnji 90-letnici (originalnega) superba pri Škodi napovedujejo četrto generacijo prostorsko razkošnega avtomobila, ki bo še naprej na voljo kot petvratna (kombi)limuzina in karavan. Superb bo z novimi dimenzijami za potnike in tovor še prostornejši kot do zdaj.

Foto: Škoda Superb bo prihodnje leto star že 90 let. Originalnega superba 640 so izdelovali med letoma 1934 in 1949. Ime so pri Škodi obudili leta 2001 in od takrat je bil za češko znamko prava zgodba o uspehu. Skupno so do zdaj prodali 1,56 milijona superbov – v prvi generaciji le 137 tisoč, nato pa se je potencial z uvedbo karavana precej izboljšal. V drugi generaciji so prodali 618 tisoč, v tretji pa že 805 tisoč superbov.

Delež karavanov se je od druge do tretje generacije povečal s 35 na 56 odstotkov. Iz tega podatka je mogoče sklepati, da bo tudi pri novi generaciji superba karavan bolj priljubljen od petvratne (kombi)limuzine.

Foto: Škoda

Zakrita zunanjost superba, ki bo višji in daljši

V primerjavi s predhodnikom bo novi superb višji, ožji in daljši, kar velja tako za kombilimuzinsko kot karavansko izvedbo. S tem so za okvirno centimeter povečali prostor nad glavami potnikov, enako pa tudi prtljažni prostor. Ta ima zdaj prostornino 645 pri kombilimuzini oziroma 690 litrov pri karavanu.

Zunanjost je za zdaj še zamaskirana, v notranjosti pa bo superb dobil nov infotelematski vmesnik velikosti do 12,9 palca. Pri Škodi izpostavljajo ergonomično razmerje med digitalnimi in fizičnim stikali. "Počistili" so srednji del med sprednjima sedežema, in sicer predvsem s selitvijo prestavne ročice na volanski drog.

Zanimiva novost je tudi električno pomični rolo oziroma pokrivalo prtljažnega prostora pri karavanskem superbu.

Primerjava dimenzij starega in novega superba:

limuzina karavan dolžina: 4.912 mm (+43 mm) 4.902 mm (+40 mm) širina: 1.849 mm (–15 mm) 1.849 mm (–15 mm) višina: 1.481 mm (+12 mm) 1.482 mm (+5 mm) medosje: 2.841 mm 2.841 mm prtljažnik: 645 l (+20 l) 690 l (+30 l)

Foto: Škoda

Široka izbira motorjev, velik tehnični napredek za priključnega hibrida

Superb bo na voljo s tremi bencinskimi motorji in dvema dizelskima, ob tem pa še s priključnim hibridom. Prvič bo na voljo tudi blagi hibrid. Vse pogonske različice so povezane s samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom DSG, ročnega menjalnika v izbiri torej ne bo.

Pri bencinskih motorjih bodo na voljo 1,5 TSI (mHEV) in dvolitrski TSI, moč bo segala od 110 do 195 kilovatov. Dvolitrski dizelski motor bo na voljo s 110 ali 142 kilovati, sistemsko moč priključno hibridnega pogona (osnova 1,5 TSI) pa ocenjujejo na 150 kilovatov.

Priključni hibrid bo omejen na karavansko izvedbo. Kapaciteto baterije so skoraj podvojili na 25,7 kilovatne ure, polniti pa jo bo mogoče tudi z enosmernim tokom DC, in sicer z močjo do 50 kilovatov. Na izmeničnem toku AC bo moč polnjenja od 2,3 kilovata do 11 kilovatov.