Novo iz Francije: to je novi družinski karavan #foto

Drugi model z novim logotipom Peugeota Foto: Peugeot Do stebrička A sta kombilimuzina in karavan z oznako SW enaka, razlike pa so v zadnjem delu avtomobila. Medosno razdaljo so pri Peugeotu podaljšali za 5,5 centimetra in ta zdaj znaša 2,7 metra. Potniki na zadnji klopi bodo imeli skoraj dodatnih 13 centimetrov prostora za noge. Občutno daljši je tudi zadnji previs, in sicer za 21 centimetrov.

V primerjavi s prejšnjo generacija 308 SW je novi pridobil šest centimetrov v dolžino in je nižji za dva centimetra.

Prtljažnik ima več kot 600 litrov prostora

Vse to prinaša predvsem večji prtljažnik, kar je tudi glavni namen tovrstnih avtomobilov. Osnovna prostornina prtljažnika znaša 608 litrov, kar je skoraj 200 litrov več kot pri kombilimuzini. Prostornino je mogoče povečati do 1.634 litrov. Prtljažnik ima nastavljivo višino ravnega dna, vtičnico 12V, enostavno podiranje zadnjih sedežev (razmerje 40 : 20 : 40)

Elektrifikacija ponudbe s priključnim hibridom

Za pogon bosta skrbela bencinski 1,2-litrski ali dizelski 1,5-litrski motor. Ob tem bosta kupcem na voljo še dva različici priključno hibridnega pogona, ki z baterijo kapacitete dobrih 12 kilovatnih ur obljublja do 60 kilometrov električnega dosega.

Priključno hibridnni pogon sestavljata 81-kilovatni elektromotor, temu pa dodajo še 110- ali 132-kilovatni bencinski motor. Za doplačilo bo na voljo moč polnjenja baterije do 7,4 kilovata.

Dinamično oblikovan zadek karavanske izvedbe Foto: Peugeot

Prostornina prtljažnika od 608 do 1.634 litrov Foto: Peugeot

Vozniški prostor je že dobro poznan iz kombilimuzinske izvedbe peugeota 308. Foto: Peugeot