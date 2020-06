Novi toyota hilux kmalu v Evropi, bistvo je nov motor #foto

Foto: Toyota Toyota je hiluxa predstavila leta 1968 in od takrat se je ta poltovornjak uveljavil kot eno najbolj robustnih ter vzdržljivih vozil na svetu. Japonci so ga zdaj prenovili. Spredaj je dobil žaromete in masko motorja, ki povzema oblikovalske prijeme novega RAV4. Izboljšali so tudi podvozje, tako da bo vožnja po napovedih bolj udobna, vse to pa ne bo zmanjšalo enotonske nosilnosti vozila ter njegove delovne uporabnosti. Vse karoserijske izvedbe s štirikolesnim pogonom bodo zdaj lahko vlekle do 3,5 tone.

V Evropi že letos

Glavna novost pa je nov dizelski 2,8-litrski motor, ki bo nasledil trenutnega 2,4-litrskega. Novi motor bo imel dobrih 200 "konjev" in 500 njutonmetrov navora, na voljo pa bo v kombinaciji z ročnim ali samodejnim šeststopenjskim menjalnikom.

Toyota bo prenovljenega hiluxa v vzhodni Evropi predstavila letos julija, v zahodni Evropi pa predvidoma oktobra.

Foto: Toyota

Notranjost hiluxa:

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Hilux v najboljši opremi Invincible:

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota