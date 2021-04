Novi kodiaq: na cesti ga bo težko ločiti od starega #foto

Škoda je ofenzivo SUV pričela leta 2016 s prihodom kodiaqa in takoj požela velikanski uspeh. Največji znamkin športni terenec se prodaja v več kot 60 državah sveta, proizvajajo ga v štirih različnih tovarnah in je na voljo kot pet ali sedemsedežnik. Po štirih letih so ga Čehi prenovili, malenkost popravili zunanji videz, izboljšali notranjost in športni različici namenili dvolitrski bencinski TSI, ki zamenjuje dizelski motor. V Slovenijo bo prenovljeni kodiaq zapeljal julija.

Kozmetičnih popravkov ni mogoče opaziti hitro, saj so spremembe majhne in jih bodo najverjetneje hipoma opazili le dozdajšni lastniki kodiaqa. Kot so pojasnili na današnji spletni predstavitvi, je malenkost drugačen pokrov motorja, tanjši so sprednji žarometi, maska hladilnika pa je postavljena nekoliko bolj navpično. Celoten paket je zdaj bolj aerodinamičen tudi na račun spremenjenega odbijača in novega strešnega usmerjevalnika zraka. Tudi platišča so nekoliko spremenjena in pomagajo zmanjševati zračni upor med vožnjo.

Za vsak okus nekaj

V notranjosti smo najprej opazili ergonomsko oblikovane sedeže, oblečene v perforirano usnje, na voljo je tudi masažna funkcija. Osnovni paket je sedaj opremljen z izboljšanim blagom na sedežih in možna je tudi uporaba ekoloških materialov, izdelanih iz recikliranih rastlinskih materialov. Nov je tudi dvokraki volan. Enak je vgrajen še v scalo in octavio, zdaj je svoje mesto našel še v prenovljenem kodiaqu.

Športni RS z novim motorjem

Škoda se je odločila tudi za spremembo taktike pri športnem kodiaqu RS. Dvolitrski dizelski motor s 176 kilovati in s kar 500 njutonmetri navora bo zamenjal dvolitrski bencinski motor. Zaenkrat niso razkrili tehničnih podrobnosti, a enak motor ima v octavii RS 180 kilovatov, zato lahko pri kodiaqu pričakujemo podobne številke pri moči, a bistveno manjši navor v primerjavi z dizlom. So pa z zamenjavo motorja prihranili pri skupni masi, saj je bencinar od dizelskega motorja lažji za 60 kilogramov, hkrati pa so zaradi spremenjenega samodejnega menjalnika DSG prihranili še dodatnih 5,2 kilograma.

Večina kupcev se bo sicer odločila za 1,5-litrski TSI s 110 kilovati, ki bo na voljo le s sprednjim pogonom in ročnim menjalnikom. Na voljo bo tudi dvolitrski bencinski motor s 147 kilovati in dva dvolitrska dizelska motorja. Prenovljeni kodiaq v Slovenijo prihaja julija.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda