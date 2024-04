Volkswagen je v Slovenijo pripeljal svoj že sedem let ključni model, ki ga nameravajo na letni ravni prodati več kot tisoč Slovencem. Tiguan je uletešenje modernega, racionalnega in široko uporabnega športnega terenca, ki stavi na dizelske motorje in nima izrazitih šibkih točk. Temu primerno sta zanimanje in prodaja, ki sta visoka kljub pričakovani ceni med 45 in 50 tisoč evri .

Volkswagen tiguana izdeluje od leta 2007, prihodnje leto sledi tudi njegova podaljšana izvedba. Foto: Gregor Pavšič Kar je bil za Volkswagen nekoč golf, je danes postal njegov športno-terenski naslednik tiguan. Nemci so ga na ceste poslali leta 2007 in ujeli val hitre rasti priljubljenosti športnih terencev in istočasno skoraj zrcalnega upadanja za klasične kombilimuzine "golfovega" razreda. Volkswagen je od takrat prodal že sedem milijonov tiguanov, ki je od leta 2017 tudi najuspešnejši posamezni Volkswagnov model.

Športni terenci obvladujejo vsaj 60 odstotkov spodnjega srednjega razreda. Ob tiguanovemu rojstvu so na letni ravni prodali tri tisoč športnih terencev, danes jih prodajo štirikrat toliko. Cilji so visoki tudi za prodajo tretje generacije tiguana v Sloveniji. Letno jih želijo prodati od 1.100 do 1.200, s čimer bi se tiguan uvrstil med najbolje prodajane posamezne modele na slovenskem avtomobilskem trgu.

Letno jih nameravajo v Sloveniji prodati od 1.100 do 1.200. Foto: Gregor Pavšič

Vrtljiva obvolanska ročica za upravljanje s samodejnim menjalnikom Foto: Gregor Pavšič

Novega tiguana smo pobližje spoznali na cestah po Gorenjski. Jasno je, zakaj je tiguan tako uspešen. Z vidika ergonomije, premišljenosti in tradicije je podoben golfu, le da ima s svojo SUV-jevsko zasnovo veliko večjo praktično in prostorsko vrednost.

Voznikov prostor je ergonomsko dober. Na volanski obroč so vrnili klasične gumbe, na sredinski konzoli je zaslon velikosti do 15 palcev (serijski je 12,9-palčni), pred očmi voznika so serijski desetpalčni digitalni merilniki. Ob volanu je podobna vrtljiva ročica za upravljanje s samodejnim menjalnikom, kot jo poznamo že iz passata in električnih volkswagnov. Klasična obvolanska tanka ročica bi bila še priročnejša.

Novost je vrtljivo stikalo med sprednjima sedežema. Foto: Gregor Pavšič

Z vidika voznika je novost gumb za upravljanje med sprednjima sedežema, s katerim je mogoče prek ene enote nastavljati glasnost, izbirati vozni profil in tudi izbrati tako imenovano ambientalno nastavitev vožnje. Glede na počutje bo tudi glasbeni vmesnik, kot je Spotify, predvajal temu primerno glasbo.

Na sredinski konzoli je najnovejši operacijski sistem, tiguan pa je dobil tudi zvočno upravljanje z vozilom s podporo umetne inteligence Chat GPT. Ta pomaga pri kompleksnejših vprašanjih, proti koncu leta bo predvidoma že znal razbrati tudi vprašanja v slovenščini.

Ergonomsko zelo prepričljiv vozniški prostor Foto: Gregor Pavšič

Na volanskem obroču namesto haptičnih gumbov spet klasika Foto: Gregor Pavšič

Prostora na zadnji klopi je zanesljivo dovolj, tudi položaj sedenja je zelo primeren. Foto: Gregor Pavšič

Tiguan se je oblikovno opazno spremenil, a glavne karoserijske značilnosti vseeno ohranil. Zdaj je daljši za dobre tri centimetre, širina je ostala enaka, malenkost je tudi nižji. Prtljažni prostor so povečani za 37 litrov in tako je osnovna prostornina prtljažnika 652 litrov. S podiranjem zadnjih sedežev je mogoče prostornino prtljažnika povečati na 1.650 litrov.

Prostor na zadnji klopi je zelo dober, tudi sedi se odlično in z ugodnim kotom za noge v kolenu. Tiguan bo tako še naprej tudi odličen potovalni avtomobil. Zelo soliden, čeprav ne ravno na ravni nissana qashqaia, je tudi kot odpiranja zadnjih stranskih vrat.

Velikost osrednjega zaslona znaša do 15 palcev. Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonskih motorjih izbira na strani proizvajalca ni enolična, drugače pa bo pri kupcih. Od 75 do 80 odstotkov kupcev bo tiguana izbralo z dvolitrskim dizelskim motorjem, ki je na voljo s 110 ali 142 kilovati (kW). Pri zmogljivejšem dizelskem motorju je na voljo tudi štirikolesni pogon.

Osnovno izbiro sicer predstavlja 1,5-litrski bencinski blagi hibrid, ki ga bodo prav tako ponujali z več močmi (96 ali 110 kW). Naknadno bo v ponudbi še dvolitrski bencinski motor TSI (195 kW), prav tako pa tudi priključni hibrid (150 ali 200 kW). Ta je v šibkejši različici tri tisoč evrov dražji od dizla, je pa postal s precej večjo baterijo (obljubljeni doseg po WLTP presega sto kilometrov) vendarle konkurenčnejši. Po pričakovanjih trgovcev občutneje v razdelitev prodaje med bencinsko in dizelsko gnanimi tiguani ne bo posegal.

Foto: Gregor Pavšič

Tekmecev ima tiguan kar nekaj. Štirje z letno prodajo več kot 600 vozil prevladujejo, to so še škoda kodiaq, hyundai tucson in kia sportage. Potencialni alternativni tekmec tiguanu, kjer je v ospredju predvsem dizelski motor, so tudi električni športni terenci, kot je predvsem tesla model Y.

Osnovni tiguan bo na voljo tudi pod mejo 40 tisoč evrov (izhodišče je pri 37 tisočakih), za dizelskega pa bo treba odšteti vsaj 41 tisoč evrov. Bolje opremljeni tiguani bodo tako stali med 45 in 50 tisočaki.

Ugoden kot odpiranja zadnjih stranskih vrat za dostop do zadnje klopi Foto: Gregor Pavšič

Osnovna prostornina prtljažnika znaša 652 litrov, pri priključnem hibridu se ta zmanjša na 472 litrov. Foto: Gregor Pavšič