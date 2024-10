Novi ID.7 Tourer: novodobni VW passat

Končno je tu, karavansko vozilo priljubljene znamke Volkswagen, ki ponuja tudi elemente enoprostornega vozila. Že predhodno patentirano ime ID.7 Tourer so pri Volkswagnu nadeli novodobnemu passatu v električni izvedbi, karoserijsko gledano bi lahko rekli, da gre celo za avtomobil novega prostorskega sloga, ki bi ga lahko poimenovali tudi enoprostorski karavan. Z izjemnim dosegom, udobjem in prostornostjo je kot nalašč za družine, ki se rade podajo na dolgo pot, in vse voznike, ki radi sedejo za volan in uživajo v novi tehnologiji.

Foto: Volkswagen

Volkswagen ID.7 Tourer predstavlja novo poglavje v svetu električnih avtomobilov. Gre za model, ki združuje vse, po čemer danes hrepenijo vozniki. ID. 7 Tourer se ponaša z eleganco, funkcionalnostjo in napredno tehnologijo, vse to pa poganja električna energija.

Električni pogon z dolgim dosegom

Kapaciteta baterije novega ID.7 Tourerja vozilu omogoča izjemno učinkovitost in impresiven doseg – z izključno električnim pogonom prevozi do 685 kilometrov z le enim polnjenjem, kar ga uvršča med električne avtomobile z največjim dosegom na trgu. Z njim boste lahko prevozili praktično vsako vožnjo brez vmesnega polnjenja.

Delovanje baterije je optimizirano na način, da je njena poraba kar najvarčnejša. Ob tem pa ID.7 Tourer omogoča tudi hitro polnjene. V ustreznih pogojih ga boste že v približno 26 minutah lahko napolnili z deset na neverjetnih 80 odstotkov moči baterije. Tako bo vozilo hitro pripravljeno na nadaljevanje poti.

Foto: Volkswagen

Športen, a funkcionalen dizajn

Novi ID.7 Tourer ne bo razočaral niti s svojo aerodinamično obliko, ki ne le privablja poglede, temveč prispeva tudi k večji učinkovitosti baterij. Aerodinamične odprtine za dovod zraka na sprednjem delu vozila načrtno usmerjajo zračni tok ob straneh vozila proti zadku. Tako ustvarjajo zračno zaveso, ki umirja zračni tok ob straneh vozila, s čimer celo sam dizajn prispeva k manjši porabi energije.

Da bo vaše novo vozilo ustrezalo vašim željam, imate pri Volkswagnu na voljo konfigurator, s pomočjo katerega lahko izberete tako linijo opreme in barvo kot tudi platišča. V nadaljevanju boste lahko izbrali tudi dodatno opremo in seveda notranjost, pri čemer je na voljo kar deset serijskih barv (opcijsko jih je na voljo 30). Poskrbite, da bo prijetna osvetlitev notranjosti v vašem stilu.

Foto: Volkswagen

Panoramsko strešno okno za še večjo svetlost Še zdaleč ne gre za malenkost, vsak voznik, ki je že vozil avtomobil s panoramskim strešnim oknom, se bo strinjal, da gre za tisto sladko funkcionalnost, ki vsem potnikom obogati čas, preživet za volanom vozila. Zato pri razvoju ID.7 Tourerja v Volkswagnu niso pozabili vključiti tudi te možnosti. Opcijsko električno panoramsko strešno okno Smart Glas v novem modelu ID.7 Tourer tako omogoča nebeški razgled, z njim pa lahko upravljate tako ročno, in sicer s potegom prsta po funkcijskem polju v stropni oblogi, kot tudi ustno z glasovnim ukazom. Izbirate lahko celo med načinom prosojen ali neprosojen razgled. Svetlobna propustnost se uravnava pod vplivom elektrokromatične napetosti. Foto: Volkswagen

Prostorna notranjost tudi za najzahtevnejše

Ena izmed glavnih prednosti ID.7 Tourerja, zaradi katere je ta še posebej privlačen, je zagotovo tudi izjemno prostorna notranjost. Kot karavan ponuja dovolj prostora za družine ali posameznike, ki si želijo veliko prostora za prtljago ali prevoz večjih predmetov v notranjosti vozila.

Foto: Volkswagen

Športni konci tedna, izleti v naravo, dopust z vsem, kar potrebuje vaša družina, vse to vam bo omogočil novi ID.7 Tourer s prtljažnikom z impresivno prostornino, in sicer kar 545 litrov. Ta lahko s podiranjem zadnjih sedežev doseže velikost do neverjetnih 1.714 litrov.

Na voljo je tudi možnost t. i. cargo postavitve, ki poveča prostornino prtljažnika na do 605 litrov, ne da bi se morali odpovedati uporabi vseh petih sedežev. Tudi sicer je prostornost vozila izjemno prilagodljiva. Ne le prtljažni prostor, s spreminjanjem naklona naslonjala zadnje sedežne klopi lahko notranjost vozila prilagodite tako, da bo več prostora na zadnjih sedežih, vožnja pa s tem udobnejša.

Foto: Volkswagen

Vse bolj priljubljena funkcionalnost, ki je za marsikoga že nujen pogoj ob izbiri novega vozila, je odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika brez uporabe rok le z zamahom noge. Opcijska funkcija Easy Open/Close je na voljo tudi pri novem ID-7 Tourerju.

Notranjost s salonskim značajem

Ko je govora o prostornosti avtomobila, že dolgo ni več pomembno le, za koliko oseb je vozilo registrirano, temveč v ospredje stopa vprašanje, koliko oseb se lahko v vozilu pelje udobno. V novem ID.7 Tourerju ste lahko brez skrbi, v njem se lahko udobno vozi do pet potnikov.

Notranjost pa ni le prostorna, temveč tudi razkošna, celo na zadnjih sedežih. Vrhunskim materialom in opremi, kot sta ambientna osvetlitev in panoramsko strešno okno Smart Glas z električno zatemnitvijo, se gre zahvaliti, da ima notranjost izrazito salonski značaj, ki je sicer značilen za karavane višjega razreda.

Foto: Volkswagen

Udobno zasnovani so tudi prednji sedeži, ki nudijo inovativne masažne programe, avtomatsko klimatiziranje in kot novost funkcijo za aktivacijo mišic hrbtenice in medenice. Masaža akupresurnih točk in prvič tudi aktivacija medenice pospešujeta prekrvavitev, sproščata napetosti in tako prispevata k dobremu počutju, še zlasti na dolgih vožnjah ali med polnjenjem vozila.

Vrhunski informacijsko-zabavni sistem

Brez dovršene tehnologije danes ne gre. V novem ID.7 Tourerju boste našli najsodobnejši informacijsko-zabavni sistem, katerega osrednji del je 38-centimetrski zaslon, ki ga lahko upravljate tako na dotik kot tudi glasovno.

Preko zaslona lahko dostopate do najpomembnejših funkcij in priljubljenih aplikacij, ki jih lahko prilagodite po svojih željah. Za lažje upravljanje glasbe in navigacije je tu tudi brezhibna povezljivost s pametnim telefonom.

Na voljo so celo pametne funkcije, kot je upravljanje klimatske naprave, individualno za vsakega posameznega uporabnika, in predhodno hlajenje ali ogrevanje kabine prek mobilne aplikacije. Inteligentne prezračevalne šobe lahko upravljate tudi z glasom. Kako to deluje?

Foto: Volkswagen

Nova Volkswagnova glasovna asistenca IDA

Glasovno upravljanje je prihodnost, ki je že tu. Tudi v novem ID.7 Tourerju. Z novo spletno glasovno asistenco IDA lahko radio, funkcije telefona, predvajanje glasbe, opcijsko triconsko klimatsko napravo in opcijsko navigacijo upravljate nadvse preprosto. Z govornimi ukazi lahko na primer izberete pravo radijsko postajo, poiščete ustrezni vnos v telefonskem imeniku ali pokličete želeno telefonsko številko.

Čeprav boste za upravljanje morali uporabljati angleški jezik, pa bodo njene sposobnosti brez besed pustile tudi marsikaterega ljubitelja tehnologije. Če bo voznik rekel "Hello IDA, my hands are cold!" (Zebe me v roke.), se bo ID.7 odzval na primer tako, da bo vključil ogrevanje volana in k rokam usmeril topel zrak. Glasovna asistenca pa lahko loči tudi, ali govori voznik ali sovoznik. Tako bo na primer klimatsko napravo prilagodila glede na osebo, ki je izrekla neko zahtevo.

Foto: Volkswagen

Za še večjo varnost pešcev

Električna vozila so v svoji osnovi za okolico bistveno tišja od vozil na notranje izgorevanje, a ravno ta tišina je pri nizkih hitrostih lahko za pešce neprijetna, saj vozila v svoji bližini velikokrat niti ne slišijo. ID.7 Tourer ima umetno generiran zvok vožnje, ki ga oddaja do hitrosti 30 kilometrov na uro, pri speljevanju in vzvratni vožnji. Vozilo tako v kabini ostaja tiho, a pri nizkih hitrostih v okolico oddaja zvok, s katerim na svojo prisotnost dodatno opozarja mimoidoče. Pri višjih hitrostih je kotalni hrup pnevmatik dovolj glasen, da dodaten akustični signal ni več potreben.