Novi BMW Z4: sožitje elegance in športnosti #foto

BMW je držal obljubo, ohranil videz koncepta in navdušil s športnim roadsterjem Z4. Športno eleganten videz se preslika tudi v potniško kabino, kjer je prvič viden nov dizajn digitalnih merilnikov.

Foto: BMW

Eden najlepših roadsterjev ta hip

Bavarci so prihod novega modela napovedali z nekaj fotografijami športne izvedenke M40i, ki poleg športnega videza navduši z dolgimi elegantnimi zadnjimi žarometi, dolgim pokrovom motorja, dodatnimi zračnimi na blatnikih in strmo postavljenim vetrobranskim steklom.

Kot je pravilo za brezstrežni avtomobil sta nad sedežem nameščeni dva zaščitna oboka, celoten videz pa zaključijo petkraka platišča z modro obarvanimi zavornimi čeljustmi. Med klasike se bo zapisal s pomočjo izredno kratkega zadka, ne manjka pa niti integriran majhen usmerjevalnik zraka. Foto: BMW

Notranjost primerna značaju avtomobila

Morda je še večje presenečenje pogled na potniško kabino. Oblikovalci so uspešno združili eleganco in športen karakter. Voznik bo za trikrakim športnim volanom gledal v nove digitalne merilnike, ki so na las podobni tistim iz nove serije 8.

Centralno konzolo krasi že prepoznaven sistem iDrive, v predalu pa je poleg priključka USB in predala skrit še brezižni polnilec za telefon.

Tempo bo dajal novi trilitrski šestvaljnik

Kljub zaenkrat skopim informacijam so Bavarci že potrdili, da bo novi Z4 M40i poganjal novi trilitrski vrstni šestvaljnik. Žal točnih tehničnih podatkov niso razkrili. Na vse informacije bo potrebno počakati do 23. avgusta, ko bo BMW uradno razkril novega roadsterja.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW