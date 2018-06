Razkrit: To je novi BMW X5 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgo pričakovana nova generacija bavarskega velikega športnega terenca je na pragu pariškega avtosalona, ki bo potekal jeseni. BMW je četrto generacijo X5 za boj z audijem Q7, porsche cayennom in mercedes-benzom GLE oborožil z novo arhitekturo, izboljšanim udobjem in številnimi tehnološkimi bonbončki.

Na račun nove arhitekture CLAR bo novi X5 večji, lažji in udobnejši. Foto: BMW

Poznane oblikovne poteze

Novi X5 s fuzijo oblikovalskih potez z modelov X3 in X7 ne prinaša korenitih vizualnih sprememb. Evolucijske spremembe so prinesle večji ledvički, ki v celoti dominirata na nosu avtomobila, in spremenjene zadnje žaromete.

Nič kaj bolj pretresljive niso spremembe v potniški kabini. S serij 5, 6 GT in 7 si je sposodil 12,3-palčni na dotik občutljiv zaslon, pod njim so nameščena na dotik občutljiva stikala za uravnavanje klimatske naprave, na osrednjem grebenu pa je poleg ročice menjalnika že večkrat hvaljeno vrtljivo stikalo in nekaj gumbov za upravljanje pogona.

Galerija: Četrta generacija BMW X5

Glavna novost je nova arhitektura

Če pogledamo stran od dizajna, je največja novost pri G05 (kodno ime za četrto generacijo X5) nedvomno nova arhitektura CLAR, ki si jo je sposodil pri admiralski seriji 7. Poleg nove osnove so inženirji največ časa posvetili razvoju novega vzmetenja z novo sprednjo osjo z dvojnimi prečnimi vodili in zadnjim pettočkovnim vpetjem osi.

Preskok naprej so naredili tudi pri dimenzijah. Novi X5 je od predhodnika daljši za 36 milimetrov (4.945 mm), 66 milimetrov širši (2.004 mm) in 19 milimetrov višji (1.791 mm). Hkrati je dodatne centimetre dobila še medosna razdalja, ki meri 2.975 milimetrov in je za 42 milimetrov daljša kot prej.

Kljub dodatnim dimenzijam, večjemu prtljažnemu prostoru (646-1.860 litrov) in dodatnim centimetrom na zadnji klopi naj bi bila nova generacija za 200 kilogramov lažja.

Motorno paleto si bo sposodil pri manjši seriji 5

X5 si bo motorje sposodil pri seriji 5, zato bodo na voljo dvolitrski štirivaljniki, trilitrski šestvaljniki, kot češnja na vrhu torte pa bo za sladokusce na voljo še 4,4-litrski osemvaljni motor. Foto: BMW

