Risal je za Škodo in odšel k BMW. Kaj bo ustvaril?

Jozef Kaban je postal odgovoren za oblikovanje znamke BMW. Foto: Gregor Pavšič

Kaban se je prek BMW vrnil v razred premium avtomobilov, kjer je nekoč že delal. Potem ko je kariero začel pri Volkswagnu, je bil pozneje vodja zunanjega oblikovanja pri Audiju. Med njegove avtomobile spadata tudi bugatti veyron in zadnja škoda octavia. Danes 45-letni Kaban pri BMW vodi ekipo oblikovalcev, ki bodo odgovorni za prihodnji videz nemške znamke. Kaban dela pod neposrednim vodstvom Adriana van Hooydonka, ki je vodja oblikovanja celotne skupine BMW. Ko je BMW pred dobrim letom napovedal prihod oblikovalcav svoje vrste, je bilo to v avtomobilski industriji dokaj veliko presenečenje. Slovaški avtomobilski oblikovalec je namreč takrat delal v Mladi Boleslavi, kjer se je ravno podpisal pod zadnjo generacijo superba in športnega terenca kodiaqa, torej dve Škodini veliki prodajni uspešnici.Kaban se je prek BMW vrnil v razred premium avtomobilov, kjer je nekoč že delal. Potem ko je kariero začel pri Volkswagnu, je bil pozneje vodja zunanjega oblikovanja pri Audiju. Med njegove avtomobile spadata tudi bugatti veyron in zadnja škoda octavia. Danes 45-letni Kaban pri BMW vodi ekipo oblikovalcev, ki bodo odgovorni za prihodnji videz nemške znamke. Kaban dela pod neposrednim vodstvom Adriana van Hooydonka, ki je vodja oblikovanja celotne skupine BMW.

Kako je minilo vaše zadnje leto, ko je BMW napovedal vaš odhod iz Škode?

Zadnje leto je bilo zame zelo posebno. Doživel sem nekaj, česar nisem bil nikoli vajen, in sicer izkoriščanja zelo dolgega odmora. Do zdaj sem morda najdlje počival dva tedna, ko so imeli otroci šolske počitnice. In že takrat sem bil pošteno nervozen. V zadnjem letu sem se pripravil na prehod. Vsak dan sem spoznal nove sodelavce, avtomobile in ozadje podjetja. Zaradi vsega tega začetek ni bil tako preprost.

Kdaj lahko pričakujemo prve avtomobile BMW z vašim podpisom in ali je težko ustvarjati vozila, ki bodo na cestah šele čez nekaj let?

Moji avtomobili šele prihajajo. Proces ponavadi traja vsaj okrog štiri leta in s temi avtomobili se zdaj ukvarjam. Vedno sem delal tako, v 25 letih svoje kariere, in sem takega ritma navajen. Včasih bi si želel, da bi tvoj avto zaživel hitreje. A nato vidiš, kako kompleksen je postal moderen avtomobil in kaj vse je treba postoriti.

Tik pred odhodom iz Mlade Boleslave se je Kaban podpisal tudi pod novega športnega terenca kodiaqa. Pred njim je oblikoval tudi zadnjo generacijo octavie in superba. Foto: Škoda

Kaban: Kupci premium vozil iščejo nove stvari. Vesel sem, da se obetajo te spremembe, in potrebna bo kreativnost. Avtomobil bo moral biti povezan s čustvi. Avto ni le avto, temveč produkt navdušenja." Foto: BMW Čeprav ste nekoč že delali pri Audiju, ste se zdaj od velikoserijske "ljudske" znamke preselili k BMW. Kako drugače je delati za premium znamko?

Največja razlika so kupci in njihov pogled na avtomobile. Pogosto so drugače osredotočeni na vozila, zanimajo jih druge stvari. V preteklosti sem delal za različne znamke, tudi za Bugatti, ki ni le premium znamka, temveč se postavlja še višje. Razumeti moraš, kaj želiš doseči. Pričakovanja pri premium vozilih so lahko drugačna. Kupci pričakujejo veliko in imajo pravico do tega. To je hkrati velik izziv, istočasno pa je to tudi zanimivo in privlačno.

Kaj lahko danes poveste o novih oblikovalskih smernicah pri BMW? Kakšne spremembe za vaše delo napovedujejo električni pogoni in predvsem avtonomna vožnja?

BMW je moderna avtomobilska znamka. Če želiš biti uspešen, moraš najti nove rešitve. Ne moreš le slediti drugim uveljavljenim trendom. Kupci premium vozil iščejo nove stvari. Vesel sem, da se obetajo te spremembe, in potrebna bo kreativnost. Avtomobil bo moral biti povezan s čustvi. Avto ni le avto, temveč izdelek navdušenja. Na koncu mora biti avtomobil nekaj vznemirljivega.

BMW je na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavil koncept limuzine M8. Foto: Newspress

Pri vsakem oblikovalcu me zanima naslednje: ste že kot otrok narisali veliko skic avtomobilov?

Seveda, ves čas sem risal in s tem sem imel tudi težave. V šoli niso bili veseli, da so bili moji zvezki vselej polni najrazličnejših skic. Rekli so mi, naj tega ne počnem več, a tega preprosto nisem mogel. Nisem pa risal le avtomobilov. Zanimala me je umetnost, tudi arhitektura. Moja žena je oblikovalka nakita, prijatelji so arhitekti.

Katere avtomobile ste v mladosti najbolj občudovali?

Kot fant sem imel rad avtomobile italijanskih oblikovalcev, kot sta bila Pininfarina ali Giorgieto Giugiaro. Nisem bil seveda edini. Ali pa na primer Bertone, njegove avtomobile sem naravnost oboževal. Imel sem rad ekstravaganten videz Bertonejevih vozil. Osupnil me je prvi pogled na lancio stratos. Zame je bila bolj nakit kot avto. Toda ko sem jo nato prvič videl v živo, sem bil kar malo šokiran. Nisem mogel verjeti, kako majhen je ta avto. Pričakoval sem nekaj velikega. Pogosto si svoje ideale ali idole zamislimo kot nekaj velikega. Zamislite si nekatere filmske zvezdnike. Tom Cruise je na platnu videti mnogo večji, kot je v resnici.

Lancia stratos, ki je tako osupnila Kabana. Ta avtomobil je postal prava športna ikona. Bil je tudi prvi avto, ki ga je katerikoli proizvajalec naredil predvsem z mislijo na zmagovanje v svetovnem prvenstvu v reliju. Foto: Lancia

Vaš oblikovalski kolega Domagoj Đukec mi je lani dejal, da v prostem času ne skicira več in da oblikovalec z menedžersko funkcijo izgubi del ustvarjalnega zagona. Kaj pa vi, še vedno radi rišete tudi v prostem času, tako na priložnostni papir ali prtiček?

Še vedno želim biti tisti fant, ki želi le izpolniti svoje oblikovalske sanje. Še vedno rad skiciram, rišem. Imel sem rad umetnost, postal sem vodja oblikovanja. Moj cilj ni, da bi postal najboljši direktor oblikovalskega oddelka. Želim si ustvarjati še naprej in živeti za tisti pristni umetniški vzgib.

Vas danes avtomobili še navdušijo tako kot takrat Bertonejevi v mladosti?

Ko si mlad, te stvari morda lažje navdušijo. Danes so avtomobili zanimivi, a morda so preveč osredotočeni na prodajni uspeh, in zato so si avtomobili danes med seboj bolj podobni kot nekoč. Imam te trenutke, a se ne zgodijo tako pogosto.

Oblikovalec mora sanjati o tistih sanjah, ki jih bo nekoč doživel naslednji kupec in ga bodo prepričale k nakupu. Kot oblikovalci moramo vzbujati take sanje. Biti moramo korak pred kupci. Še vedno pa avtomobil ni vse v našem življenju. Ne želim, da ljudje govorijo le o avtomobilih.