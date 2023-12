Nova realnost s polnilnic? Boj za prodajo kWh se je zaostril.

Na električne polnilnice spomladi postopno prihajajo terminali POS za neposredno "ad-hoc" plačilo polnjenja. Zakonsko predpisana možnost bremeni investitorje in voznik bo naposled bržkone plačal višjo ceno – prvi objavljen cenik to že potrjuje. Javno polnjenje že dolgo ni poceni, le Tesla je na svojih hitrih polnilnicah cene za elektriko prepolovila.

Nove električne polnilnice v Sloveniji bodo morale imeti od 13. aprila 2024 naprej tudi terminal POS za neposredno plačilo s kreditno kartico. S tem uporabnik ne bo več potreboval predhodne prijave v sistem, ne bo potreboval aplikacije ali kartice RFID, seveda pa bo moral zaradi take storitve predvidoma plačati višjo ceno. Pogoj za zdaj velja za polnilnice z enosmernim tokom (DC ), pri klasičnih polnilnicah AC pa je pogoj "zagotoviti plačilo prek elektronske naprave, ki je povezana s spletom". Taka naprava je kajpak predvsem pametni telefon. Pogoj bo tudi objava cenika neposredno na polnilnici.

Dodatnih 15 centov za plačilo s kreditno kartico

Med prvimi je v cenik to možnost aktivacije polnjenja vključil slovenski Moon, ki združuje storitve e-mobilnosti iz hiše Porsche Slovenija. Kilovatna ura na klasični polnilnici AC je v primeru plačila prek kartice dražja za 15 centov oziroma 42 odstotkov. Ostali ponudniki teh postavk v cenike še niso vključili.

To je morda le prvi primer, ki pa nakazuje trend - plačila prek terminala POS za lastnike polnilnic ne bodo v ospredju, saj želi vsak določene ugodnosti (nižjo ceno) ponuditi za registrirane uporabnike lastnega sistema. Že zdaj na primer Petrol loči ceno med polno registriranimi in začasnimi uporabniki (plačilo za polno registracijo ni potrebno). Plačilno “udobje” za enkratna “ad-hoc” polnjenja bo torej imelo svojo ceno.

Če znata Tesla in (očitno tudi) Ionity, zakaj tega ne ponudijo še drugi?

Pred dobrimi desetimi leti je začela Tesla postavljati svojo mrežo hitrih polnilnic. Bistvo je bilo v sistemu aktivacije "priključi in polni". Ta nemoteno deluje še danes. Voznik priključi kabel, in to je vse, kar mora storiti. Sistem samodejno začne polniti in po koncu tudi samodejno opravi obračun stroškov.

Pred desetletjem se je zdelo, da bo to smer tudi za ostale. Evropski standard vtičnic CCS namreč tehnično zmore prepoznati oznako avtomobila, ki se je priključil. Teoretično bi torej, če bi v zaledju kajpak obstajal zadovoljiv podporni sistem, lahko znal izstaviti račun podobno kot Tesla. Nekaj proizvajalcev, med njimi sta Audi in Hyundai, to storitev že razvija v povezavi z Ionityjem. Tudi tam gre namreč za neposredno plačilo polnjenja prek komunikacije avtomobil-polnilnica.

Pred petimi leti smo z neposrednim plačilom s kartico - resda prek telefona in ne terminala POS - že plačali polnjenje med potjo na Grossglockner. Foto: Gregor Pavšič

Tesline polnilnice terminala POS nimajo, ker ga vsaj za tesle ne potrebujejo. Zaledni sistem opravi vse samodejno. Kako bo v prihodnje, ko bo Tesla te polnilnice - to za določene polnilnice že počne v tujini, tudi v Avstriji - odprla tudi za uporabnike drugih znamk avtomobilov? Foto: Gregor Pavšič

Kreditna kartica ali aplikacija?

Terminal POS, tudi če gre za eno postajo za več bližnjih polnilnic oziroma en terminal na priključno mesto (voznik pri plačilu torej izbere število polnilnice), prinašajo investitorjem dodatne stroške. Večina lastnikov električnih avtomobilov bo vsaj doma ostala pri karticah in aplikacijah. Tudi pri teh gre namreč za plačilo s kreditno kartico, le da ga aktiviramo prek aplikacije.

To pa prinaša nadzor nad močjo polnjenja, količino elektrike, polnjenje je mogoče tudi ustaviti na daljavo. Pri aktivaciji s kreditno kartico take podpore ni, seveda pa je plačilo s kreditno kartico najmamljivejše takrat, ko potujemo v tujini in blizu ni katere izmed polnilnic mednarodno znanih mrež.

"Pri obveznih terminalnih imamo dve možnosti. Prva je plačilni terminal neposredno na polnilnici. Že tri četrtine leta testiramo take rešitve. Druga pa je nato ločen stebriček, kjer bo terminal za upravljanje plačila na več polnilnicah. Podobno storitev imamo že pri plačilu klasičnega goriva," je povedal Martic Markovkič, strokovnjak za e-mobilnost s Petrola, ki je bil med gosti zadnjega kongresa Društva e-Mobilnost Slovenija (DEMS).

Petrol je v Ljubljani že postavil 50-kilovatne polnilnice na večini vpadnic, ultra zmogljive bo tehnično lažje postaviti na obrobju mesta. Foto: Gregor Pavšič

Koliko stane javno polnjenje? Tesla je prepolovila cene.

Cene javnega polnjenja so v Sloveniji visoke in prava izjema je trenutno le Tesla. Kot smo poročali med zadnjim testom prenovljenega modela 3, je stala ena kilovatna ura (kWh) na hitri polnilnici z močjo več kot sto kilovatov le 35 centov. Toliko pri ostalih stane polnjenje prek klasične polnilnice AC, marsikdo za nameček zaračuna še evro za aktivacijo polnjenja.

Če bo Tesla uspela ostati pri cenah med 30 in 40 centi, dejansko pa je pri hitrem polnjenju privlačna vsaka cena pod 50 centi na kWh, bo to lahko postala ena ključnih prednosti prodorne ameriške znamke. Ostali ponudniki so si s cenami precej blizu, se pa razlikujejo pri plačilu (ali neplačilu) omenjene pristojbine za začetek polnjenja.

Če bi torej pri porabi 17 kWh za Teslino hitro polnjenje plačali šest evrov, bo račun pri ostalih za okrog 50 odstotkov višji.

Pregled cen ponudnikov javnih polnilnic v Sloveniji:

AC do 22 kW DC 50 kW DC nad 100 kW pristojbina (AC–DC) Tesla / / 0,30 - 0,40 EUR / Petrol 0,32 EUR 0,50 EUR 0,70 EUR / Gremo na Elektriko 0,35 EUR 0,45 EUR 0,45 EUR 0,50 EUR (AC), 1 EUR (DCC) MOL 0,35 EUR 0,45 EUR 0,70 EUR / Moon 0,35 EUR 0,45 EUR 0,65 EUR 0,50 EUR, 1 EUR MegaTel 0,39 EUR 0,49 EUR 0,59 EUR 0,50 EUR, 1 EUR Ionity / / 0,79 EUR / 0,59 EUR * /

* - znižana cena ob mesečni naročnini 11,9 EUR

Kartica enega izmed uveljavljenih evropskih sistemov, ki združuje aktivacijo več različnih ponudnikov polnilnic. Foto: Gregor Pavšič

Za mesta namesto hitrih raje več klasičnih (pametnih) polnilnic?

Z novim sistemom omrežnin se bo dojemanje električnih avtomobilov lahko spremenilo. Do zdaj je veljalo, da so primerni predvsem za tiste, ki baterijo lahko polnijo doma. Če se bodo napovedi strokovnjakov uresničile, bo v prihodnje najugodnejše polnjenje prek pametnih polnilnic sredi dneva - predvsem na službenem mestu.

"Smiselno se je vprašati, koliko hitrih polnilnic v mestu sploh želimo. Realne so bolj na obrobju mest, kjer je tudi omrežje zmogljivejše. Ali torej bolje imeti namesto določenega števila hitrih polnilnic raje počasnejše, kar se resda sliši slabšalno, pa to ni morda tako? Če bomo želeli v prihodnje izkoristiti zmogljivosti pametnega omrežja in izkoristiti elektriko takrat, ko bo ta poceni, potem bo moral avtomobil ostati priklopljen dolgo. Idealno vseh osem ur, ko smo v službi," pravi Markovič iz Petrola.

Prav tako je treba omeniti, da ugodnost polnjenja v službi pod vprašaj postavlja mikavnost javnega prevoza - in s tem tudi osnov okolju prijaznejše mobilnosti v prihodnje. Ugodneje se bo v službo peljati z avtomobilom in tam polniti baterijo kot to storiti doma in se v službo peljati z javnim prevozom ali celo kolesom.

Posrednik poviša ceno, je pa storitev mikavna v tujini

Uporabniško izkušnjo lahko izboljšajo ponudniki gostovanj, ki znotraj ene kartice omogočajo polnjenja v različnih omrežjih. Taka storitev je podobna današnjim uveljavljenim praksam v mobilni telefoniji.

V tujini je eden najbolj uveljavljenih ponudnikov ene kartice RFID za več omrežij ChargeMap, v Sloveniji pa Moon. Ta kupcem električnih avtomobilov ponuja enostaven dostop do različnih ponudnikov polnilnic, tako udobje pa kajpak ni brezplačno. V povprečju je cena zaradi plačila prek posrednika in ne neposredno pri ponudniku višja za štiri cente na kWh. Pri dosegu sto kilometrov je tako račun višji za okrog 75 centov.

Za domačo uporabo morda ne, v tujini pa so podobno kot neposredno plačilo s kreditno kartico take sistemske kartice lahko zelo koristne.