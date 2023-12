Prihajajo novi razpisi: koliko subvencij še za Slovence?

Država lovi zaostanek pri deležu električne energije iz obnovljivih virov, prav tako pri širitvi polnilne infrastrukture in številu brezemisijskih vozil. Konec leta bo na slovenskih cestah električen šele prvi odstotek voznega parka. Do leta 2026 bo prek subvencije za nakupe osebnih avtomobilov na voljo 15 milijonov evrov.

Med leti 2024 in 2026 bo za nakupe brezemisijskih vozil v Sloveniji predvidoma na voljo 18 milijonov evrov. To bodo tudi vozila javnega prometa, saj je cilj države podpreti vsaj pet brezemisijskih avtobusov. Zanje bodo namenili spodbude v višini tri milijone evrov. Fizičnim ali poslovnim kupcem izven javnega sektorja pa bodo v omenjenem obdobju za avtomobile namenili 15 milijonov evrov denarja. Te načrte je na kongresu Društva e-mobilnost Slovenija (DEMS) predstavila Nataša Naumović iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za koliko električnih avtomobilov so subvencije zagotovljene?

Po njenih besedah si država želi podpreti nakupe vsaj 2.700 brezemisijskih vozil. Trenutna subvencija za nakup novega električnega avtomobila znaša 4.500 evrov. Do zdaj je subvencije v Sloveniji podeljeval Eko Sklad, v prihodnje pa bi se lahko subvencije delile prek Borzena.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta so v Sloveniji registrirali 3.517 novih električnih avtomobilov oziroma potniških kombijev, lani v tem obdobju 1.843 vozil. Manjši del teh zaradi svoje višje cene do subvencije ni bil upravičen, subvencije pa ne dobijo niti avtomobili za pravne osebe. Te namreč lahko izkoristijo že možnost odbitnega DDV, ki omenjeni znesek subvencije večinoma presega.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Toyota

Državnega denarja za nadgradnjo omrežja se zdi veliko, toda …

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetosnith distrusibucijskih omrežij je veljaven za obdobje od leta 2022 do 2026. Skupna višina sredstev je 80 milijonov evrov, od tega 30 milijonov evrov nepovratnih.

Cilj je posodobitev nizkonapetnostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe prikopa naprav na obnovljive električne vire, toplotnih črpalk in elektromobilnosti, a predvidena sredstva predstavljajo le majhen celotnih potrebnih sredstev za ureditev tega področja.

70 milijonov evrov tudi v večjo proizvodnjo “zelene” elektrike

V načrtu je tudi javni razpis za krepitev distribucijskega srednjenapetostnega omrežja in sicer v višini 20 milijonov evrov. Enako naj bi še letos dobili dva razpisa v skupni vrednosti 50 milijonov evrov, ki bosta usmerjena v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (geotermija, vodna energija, sončna energija na javnih stavbah …), v prvem četrtletju 2024 pa nato 82 milijonov evrov (dodali bodo še udeležbo RS) za sofinanciranje naložb v proizvodnjo “zelene” elektrike.

Bo po Sloveniji končno mogoče voziti avtomobil na vodik?

Med leti 2024 in 2026 na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo načrtujejo tudi vlaganja v javno polnilno infrastrukturo. Razpis je še v načrtu in končni obseg sredstev še ni potrjen. Cilj je postavitev polnilnic znotraj in izven koridorja TEN-T. Med temi je tudi deset ultra zmogljivih polnilnih postaj oziroma 20 polnilnih mest za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa.

Cilj je postaviti tudi vsaj eno polnilnico za avtobus na vodik, kakršnega smo preizkusno na ljubljanskih ulicah že videli.

Ali bo pristojno ministrstvo finančno spodbujalo tudi nakup domačih polnilnic, v Avstriji so na primer te sofinancirali v višini do 30 odstotkov vrednosti, še ni potrjeno.