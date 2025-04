Porsche se na upad prodaje na Kitajskem ni odzval s popusti. Foto: Porsche Pri prodajnih rezultatih Porscheja za prvo četrtletje letošnjega leta sta zanimivi dve vprašanji - ali so se Nemci uspeli odzvati na razmere na pomembnem kitajskem trgu in kako se prodajno drži novi macan, eden najpomembnejših modelov, ki je v Evropi na voljo le še v električni različici?

Odgovora sta različna. Na Kitajskem je bila prodaja slaba že lani, v prvem četrtletju 2025 pa je upadla za 42 odstotkov. V prvih treh mesecih so tako prodali 9.471 porschejev, kar je najslabši četrtletni rezultat po letu 2013.

Rekordno leto je bilo 2021, ko so na Kitajskem prodali 95 tisoč novih porschejev - predlani 79 tisoč, lani le še 56 tisoč.

Med razlogi je zaostrena konkurenca in stališče uprave, da se v cenovno vojno z domačimi proizvajalci ne spuščajo. Domači avtomobili so veliko cenejši, Porsche pa cen svojih modelov ne spušča. V celotni globalni prodaji je tako Kitajska v prvem četrtletju zagotovila le 13 odstotkov prodaje, leta 2021 je bil ta delež še 31-odstotni.

V Evropi je na voljo le še električni macan. Foto: Gregor Pavšič

Pri macanu so podatki bolj spodbudni. Vseh so prodali 23.555, od tega 14.185 električnih. V Evropi so na voljo le električni, na drugih trgih pa tudi še vozila prejšnje generacije s klasičnimi motorji. Celotna prodaja macana se je povečala za 14 odstotkov, delež električnih macanov pa je bil 60-odstoten.

Porsche je uspel letos občutno povečati delež svojih električnih modelov. Med skupno 71.470 prodanimi avtomobili v prvem četrtletju (-8 %) jih je bilo 38 odstotkov elektrificiranih, 25 odstotkov pa polno električnih.

Glede na posamezne trge se je prodaja porschejev povečala v ZDA (+37 %), poleg Kitajske pa je padla tudi v Evropi, od tega samo v Nemčiji za 37 odstotkov (posledica tudi umika klasičnega macana in modela 718)