Nova nemška moč na slovenskih cestah

Na slovenske ceste je zapeljal novi Volkswagen Polo 2021 , eden najbolj prepoznavnih avtov segmenta manjših mestnih avtomobilov. Znamka Volkswagen z novim Polom, ki je po štirih letih dobil svež zagon, nadaljuje svojo več kot 45-letno zgodovino v več ozirih pionirskih in varčnih modelov elegantnega in brezčasnega dizajna. Že od leta 1975 je Polo eden najuspešnejših modelov v svojem razredu - ne le v Sloveniji, temveč na številnih trgih po vsem svetu.

V tem času je bilo prodanih okoli 18 milijonov izvedenk nemškega Pola. Tudi sedma, posodobljena in še privlačnejša generacija dokazuje, da se tudi dimenzijsko manjši avtomobili lahko pohvalijo s še kako velikimi aduti, ki bodo zadovoljili in v nakup prepričali številne okuse ... Da, čeprav gre za enega manjših avtomobilov pri nemškem gigantu, je Polo pravi velikan v svetu avtomobilizma. Tudi zaradi tega, ker je vedno znal ponuditi funkcionalnosti, značilne za dražja vozila. Tako je tudi tokrat.

Preverite, katere novosti še prinaša in kakšno opremo ponuja, v času predprodaje pa lahko izkoristite tudi posebne ugodnosti.

Novi Polo ima številne adute

Največje novosti novega Pola so napredna uporaba svetlobne tehnologije, v celoti digitalizirana notranjost, več prostora v notranjosti in prtljažniku, najsodobnejši bencinski motorji EVO, avtomatski sedemstopenjski menjalnik DSG.

Ključne so predvsem tri pridobitve: novi Polo vas bo navdušil s sodobnim dizajnom in inteligentno tehnologijo, kot so digitalni cockpit, asistenčni sistem Travel Assist in matrični žarometi IQ.LIGHT.

Matrični LED-žarometi IQ.LIGHT poskrbijo za sijoče oči. Travel Assist iz nabora opreme IQ.DRIVE za vas ohranja smer vožnje, druge pa na primerni razdalji. Digitalni kombinirani instrument (digitalni merilniki) pa zagotavlja pomembne informacije v voznikovem neposrednem vidnem polju.

Novi Polo jemlje dih tako z zunanjostjo kot tudi z notranjostjo in tehnologijo. Presek, pregled ključnih novosti, "test oči" in preizkus nove nemške moči kažejo, da je novi Polo šel v korak s časom. Poleg bolj dinamične in mišičaste oblikovne linije prinaša tudi dolg seznam serijske opreme ter tehnologijo, ki jo poznate iz avtomobilov višjega cenovnega razreda.

Polo pričakovano predstavlja zelo dovršen avtomobil, ki je korak naprej poleg digitalizacije naredil tudi na področju varnostno-asistenčnih sistemov, vožnje, prostornosti, udobja in tehnologije. Prepričal vas bo z udobnimi, varnimi in sodobnimi rešitvami.

Na voljo so naslednje različice opreme: Polo ter različice Life, Style in R-Line.

Rezervirajte testno vožnjo na testirajnovipolo.si.

Nov dinamični dizajn

Začnimo z videzom - novi Volkswagen polo bo med kupci zaželen tudi zaradi velikih sprememb na področju zunanjosti. Hitro so opazne poudarjene športna podoba, kompaktne mere, kratka previsa, s katerimi vozilo jasno izstopa iz množice in nakazuje užitek v vožnji. Poleg tega, da je Polo opazno večji, nedvomno prepriča z novim, dinamičnim dizajnom elegantnih linij, ki ponujajo popolno ravnovesje med obliko in funkcionalnostjo.

Poleg osveženega športno-elegantnega videza so novosti na področju zunanjosti tudi novi sprednji in zadnji odbijači, nove sprednje in zadnje luči ter LED-trak čez masko. Novi sprednji žarometi bodo v serijski izvedbi svetili v LED-tehniki, za doplačilo pa bodo na voljo tudi pametni ter markantni matrični žarometi LED. Njihova matrična tehnologija omogoča, da ves čas vozite z dolgimi lučmi, ne da bi z njimi zaslepili druge udeležence v prometu. IQ-žarometi vseskozi svetijo s polno močjo in svetlobo prilagajajo glede na dogajanje v prometu. Z novo osvetlitvijo je polo na daleč prepoznaven tudi ponoči.

Novi Polo dober vtis pušča tudi na zadnjem delu avtomobila, kjer so luči podobne tistim pri modelu Golf. Napis Polo je namesto na spodnjem robu všečno umeščen na sredino, tik pod logotipom znamke. Tudi tu bodo LED luči z animiranimi zavornimi lučmi in integriranimi dinamičnimi smerniki, ki nakazujejo smer s prelivajočim gibanjem svetlobe, na voljo v vseh paketih opreme.

Če si želite še bolj športnega videza, lahko izbirate opremo iz ponudbe R-­Line, s katero bo videz zunanjosti postal še bolj dinamičen, notranjost pa bo dobila izrazito športno noto.

Veliko prostora za vaše udobje

V notranjosti se na različne načine prav tako kaže vpliv Golfa. Tako kot zunanjost je večja tudi kabina. Medosje je na primer raztegnjeno za devet centimetrov, kar se bo posebej odražalo v udobju sedenja v drugi vrsti. Poleg sedežnega udobja se prijetna uporabniška izkušnja odraža tudi z digitalnimi rešitvami.

Posodobitev notranjosti je v veliki meri minila tudi v znamenju elektrifikacije in slovesa od stikal. V notranjosti so novi digitalni merilniki, pa tudi multimedijski sistem, brezžično polnjenje pametnih naprav, volanski obroč ...

Novi avtomobil priznane nemške avtomobilske znamke pa že serijsko ponuja širok nabor privlačne opreme. V novem Polu bodo od zdaj v vseh paketih opreme na voljo digitalni merilniki na visokoločljivostnem barvnem zaslonu v velikosti 20,32 cm (8 palcev; 10,25-palčni zaslon je na voljo ob doplačilu). Multimedijski sistem je močno izboljšan, na voljo bo v povezavi s tremi različno velikimi zasloni. Vstopni paket opreme bo na voljo z zaslonom, velikim 6,5 palca. 8,0 in 9,2-palčna zaslona bosta premogla več naprednih sistemov in razširjeno možnost povezljivosti.

Ob digitalnem kombiniranem instrumentu Polo serijsko vključuje tudi učinkovito klimatsko napravo ter radio Composition z digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in telefonskim vmesnikom. Seveda si lahko privoščite še kaj več - na primer ambientalno osvetlitev, individualno nastavljiv digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit Pro ali klimatsko napravo Climatronic z intuitivnim upravljanjem prek površin, občutljivih na dotik.

V novem Polu je dovolj prostora tudi za prtljago. Vozilo se ponaša s serijskim ravnim prtljažnim dnom, z asimetrično deljivim naslonjalom zadnjih sedežev pa lahko prtljažni prostor povečate in vanj še lažje pospravite dolge predmete.

Tehnološko na ravni večjih volkswagnov

Ko gre za varnost, Polo ničesar ne prepušča naključju. Na cesti je vedno treba računati na nepredvidljive situacije, tudi v takih primerih pa se z napredno tehnologijo, varnostnimi pomagali in inteligentnimi asistenčnimi sistemi lahko zanesete na novega Pola. Omenjene funkcionalnosti tako ali drugače v Polu zvišujejo raven udobja pri vožnji, z njimi boste lažje kos kritičnim situacijam ali pa jih sploh ne bo. V primerjavi s predhodnikom se ponaša s še širšim naborom asistenčnih sistemov in pozorno spremlja skoraj vse, kar se dogaja okoli vas.

Različne tehnološke rešitve v novem Polu so močno podobne Volkswagnom iz višjih razredov. Če se boste odločili za sistem Travel Assist iz ponudbe IQ.DRIVE, bo vaš novi Polo opremljen tudi s kapacitivnim volanom. Ta lahko prek površine, ki je občutljiva na dotik, samostojno spremlja, ali ves čas držite volan. Travel Assist iz nabora opreme IQ.DRIVE vam bo zagotovil vozno udobje na najvišji ravni, saj vam bo pomagal v monotonih in utrujajočih voznih situacijah. To vam bo prišlo še kako prav na avtocestah in dobro vzdrževanih regionalnih cestah, saj lahko sistem namesto vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil.

V kombinaciji z drugimi asistenčnimi sistemi bo Polo že dosegel standarde avtonomne vožnje druge stopnje.

Vsak Polo bo obenem standardno opremljen tudi z asistenčnimi sistemi, kot so sistem za samodejno zaviranje v sili spredaj, ki vključuje mestni sistem za zaviranje v sili in sistem za pomoč pri menjavanju pasu. Polo premore tudi sistem za opozarjanje voznika, ko ta za volanom ni več zbran, na voljo pa je recimo tudi samodejni zavorni sistem po trku, ki po prvotnem trku pomaga preprečiti sekundarna trčenja ali zmanjšati njihov vpliv.

Poleg klasičnih varnostnih blazin je za novi Polo na voljo tudi sredinska varnostna blazina, ki preprečuje, da bi voznik in sovoznik trčila drug ob drugega. Dodatna varnostna novost je zategovalnik varnostnega pasu, ki zategne varnostni pas okoli medenice.

Suveren razvoj moči in nizka poraba

Motorji v prenovljenem Polu navdušujejo s suverenim razvojem moči in nizko porabo. Prepričljive prednosti sodobnih motorjev za Polo so varčnost, prožnost in moč. To bodo cenili predvsem tisti, ki se radi vozijo, so veliko na poti in pri tem ne želijo imeti visoke porabe.

Polo bo od začetka prodaje na voljo s tremi trivaljnimi motorji, dizla že nekaj časa ni več v ponudbi, je pa na voljo različica na zemeljski plin CNG. Izvedenke s turbino bodo zagotovile 70 kilovatov oziroma 95 konjskih moči oziroma največ 81 kilovatov (slednji bo serijsko povezan s 7-stopenjskim DSG menjalnikom).