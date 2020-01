Nov rekord: McQueenov mustang prodali za 3,7 milijona dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna so na dražbi v ZDA prodali znameniti avtomobil Steva McQueena iz filma Bullitt. S končno ceno 3,74 milijona dolarjev je to postal najdražji ford mustang vseh časov.

Ford je ta avtomobil izdelal za snemanje filma Bullitt, kjer je Steve McQueen z njim posnel znamenito sceno avtomobilskega lova. Za film so pripravili dva enaka avtomobila, tega z dražbe pa je McQueen še posebej veliko vozil. Da bi bil videti bolj avtentičen, so mu odstranili nekaj napisov, umetno pokvarili barvo in mu celo še nekoliko izboljšali pogonski motor.

Od leta 1974 v lasti družine Kiernan

Po snemanju filma je avtomobil kupil Robert Ross, eden od zaposlenih pri družbi Warner Bros. Z njim se je vozil v službo. Nato je mustanga prodal detektivu, ta pa nato leta 1974 še Robertu Kiernanu. Mustanga je želel odkupiti tudi McQueen, a neuspešno.

Leta 1980 je na mustangu odpovedala sklopka in tako je pri 104 tisoč prevoženih kilometrih obstal v garaži. Leta 2001 sta ga Kiernan in njegov sin začela obnavljati in ga postopno vrnila v brezhibno stanje. Kiernan je leta 2014 sicer umrl, zato pa je avtomobil njegov sin predlani predstavil na avtomobilskem salonu v Detroitu.