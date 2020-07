Nočno razkritje: po 24 letih spet živi ta legenda #foto

To je novi ford bronco, po 24 letih obujena ikona in eden najbolj brezkompromisnih terenskih vozil v svojem razredu. Odlično se bo počutil pri razkrivanju ameriških brezpotij, imel bo dva motorja, dva štirikolesna pogona in tri- ter petvratno izvedbo. V Evropo, tako uradno vsaj za zdaj kaže, tega avtomobila ne bo.

S svojo zasnovo je odkrito namenjen brezpotjem. Foto: Ford Ford je ponoči razkril novo generacijo terenca bronco, ki so ga prenehali izdelovati leta 1996. Avtomobil se po 24 letih vrača v tri- ali petvratni izvedbi, na voljo pa bo tudi še manjša izvedba bronco sport. Vozili ga bodo predvsem Američani, ki ta avtomobil iz sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja tudi najbolje poznajo.

Ford je v zadnjih letih poudarjal strategijo globalne prodaje svojih modelov, tako da smo tudi v Evropi dobili avtomobile kot so mustang in explorer. Toda vsaj za zdaj uradno za prihod bronca v Evropo ni prav veliko možnosti.

Prav nič cestni, temveč predvsem brezkompromisni terenec

Nova generacija je brezkompromisni terenec, ki je na trgu še najbolj podoben jeepu wranglerju. Bronco bo nudil več kot 29 centimetrov oddaljenosti od tal, bredel bo lahko po 85 centimetrov globoki vodi.

Poganjala ga bosta 2,3-litrski štirivaljni ecoboost motor (270 “konjev” in 420 njutonmetrov navora) in 2,7-litrski motor V6 (310 “konjev” in 542 njutonmetrov navora).

Bi moral Ford novo generacijo bronca prodajati tudi v Evropi? Da 0 +

Ne 0 + Oddanih 0 glasov

Obujeni bronco nudi zelo škatlasto oblikovano zunanjost, ki v ospredje postavlja praktičnost avtomobila. Foto: Ford

Na voljo bo v tri- in petvratni izvedbi, ob tem pa še kot manjši bronco sport. Foto: Ford

Notranjost je digitalizirana (infozabavni sistem Sync 4. generacije), vseeno pa tudi dokaj prečiščena in predvsem vodoodporna. Foto: Ford

Dva menjalnika in dva štirikolesna pogona

Moč se bo na kolesa prenašala prek novega sedemstopenjskega ročnega menjalnika, ki bo imel posebno prestavo za plazenje. Ob tem bo na voljo še desetstopenjski samodejni menjalnik.

Bronco bo imel tudi dva, osnovni in naprednejši, štirikolesni pogon. Ob tem bo na voljo še skupek pomagal (Trail Toolbox) za lažjo vožnjo po neurejenih cestiščih.

Zanimiva rešitev za pritrjevanje telefonov in kamer na vrh armaturne plošče. Foto: Ford

Med zanimivostmi bronca so nedvomno stranska vrata brez okvirjev, ki jih je mogoče odstraniti. Pri daljši izvedbi avtomobila je mogoče štiri vrata v tem primeru celo hraniti v avtomobilu. Enostavno bo mogoče odstraniti tudi posamezne dele strehe.

Omeniti moramo še vodoodporno zasnovo notranjosti in posebno letev na armaturni plošči, ki je namenjena pritrjevanju različnih eletronskih naprav (telefon, akcijske kamerec …).

Ford je v ZDA ob premieri avtomobila razkril le osnovno ceno bronca, ki znaša dobrih 21 tisoč dolarjev. Ob premieri so začeli pobirati rezervacije zanj v višini 100 dolarjev. Proizvodnjo avtomobila bodo začeli prihodnje leto.

Foto: Ford

Foto: Ford

Digitalno razkritje avtomobila postalo pravi šov

Ford je iz svetovne premiere v ZDA naredil pravi državni medijski dogodek in zato se lansiranje nove generacije bronca nedvomno umešča med pomembnejše avtomobilske novosti leta.

Digitalno razkritje avtomobila so tako danes zjutraj po evropskem času prenašali prek več televijskih kanalov (ABC, ESPN, National Geographic …), tri triminute predstavitvene videe je režiral oskarjevec Jimmy Chin (režiser filma Free Solo). Avtomobil so poskušali približati širši ameriški javnosti, kjer bi lahko imele tri različne izvedbe bronca dokaj velik potencialni trg.

Tako je 17. junija 1994 beli ford bronco, v katerem je sedel O.J. Simpson, vozil pred policijskimi avtomobili. Foto: Reuters

Ford je sprva nameraval premiero bronca izpeljati že 9. julija. Ta datum pa se je - domnevno po uradnem stališču Forda povsem naključno - ujemal z rojstnim dnevom O.J. Simpsona. Prav povezava nekdanjega zvezdnika ameriškega nogometa in belega forda bronca - 17. junija 1994 je z njim v neposrednem televizijskem prenosu bežal pred policisti (aretirali so ga kot glavnega osumljenca za umor nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega partnerja Rona Goldmana, po kontroverznem procesu polnem preobratov so ga naposled oprostili) je broncu močno povzdignila prepoznavnost.

Na sovpadanje premiere in Simpsonovega rojstnega dneva je opozorila sestra umorjene nekdanje žene Tanya Brown in pri Fordu so se nato opravičili in datum premiere prestavili na 13. julij.

Originalni bronco iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in najnovejša generacija tega Fordovega modela. Foto: Ford

Obujanje terenca po 24 letih

Ford je začel prvega bronca izdelovati leta 1966. Bil je nekoliko bolj udobna, prostorna in bolje opremljen terenec kot kultni “vojaški” jeep CJ (Civilian Jeep). Kar dolgo bronco sicer ni nudil opreme kot je bila klimatska naprava in radio sprejemnik, čeprav je bil cenovno vselej postavljen dokaj visoko.

Bronco v španščini pomeni “grobo”, ime pa je bilo povezano tudi s terminologijo pri opisovanju obnašanja konj.

Neukročen, divji, a še vedno bolj praktičen in udoben se je relativno hitro vpisal v srca Američanov. Precej bolje kot prva se je resnici na ljubo prodajala druga generacija terenca. To so začeli prodajati leta 1978, ko je bil avtomobil že mnogo večji od originala. Od takrat do leta 1996 je Ford prodal več kot milijon broncov.

Toda povpraševanje po trivratnem broncu je takrat vendarle močno usahnilo in leta 1997 ga je zamenjal petvratni model expedition. Ta SUV so izdelali na osnovi forda F-150.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford