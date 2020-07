Nissan se bo še bolj prilagodil Evropejcem

Nissan je z leafom ostal pri CHAdeMO, Hyundai in Kia sta, kot že rečeno, prevzela evropski CCS, enako je pri modelu 3 (seveda samo za Evropo in ZDA) naredila tudi Tesla. Na drugi strani ostaja CHAdeMO najbolj priljubljen tip priključka na Japonskem.

Nissan je z leafom ostal pri CHAdeMO, Hyundai in Kia sta, kot že rečeno, prevzela evropski CCS, enako je pri modelu 3 (seveda samo za Evropo in ZDA) naredila tudi Tesla. Na drugi strani ostaja CHAdeMO najbolj priljubljen tip priključka na Japonskem. Foto: Gašper Pirman

Nissan je pred kratkim razkril svoj električni crossover ariya, ki ga v Evropi pričakujemo prihodnje leto. Polnili ga bomo prek v Evropi standardnega priključka CCS (Combined Charing System), ki so ga v zadnjih letih za evropski trg prevzeli že skoraj vsi avtomobilski proizvajalci. Nazadnje tudi korejski znamki Kia in Hyundai. CCS je osnovni standard tudi v ZDA.

Ariya bo že prilagojena Evropi, kaj bo z leafom?

CCS združuje priključka za polnjenje AC in DC, tak standard pa najdemo tudi na novih ultrahitrih polnilnicah Ionity. Nissanov leaf je trenutno še eden zadnjih (poleg starih Mitsubishijevih malčkov) s sistemom CHAdeMO, ki ga zato tudi na polnilnicah Ionity ni mogoče polniti.

Nissan se bo z ariyo torej prilagodil evropskemu trgu, glede sprememb za leafa - na nekaterih fotografijah prihodnje flote sploh ni bil prikazan - pa za zdaj še ni uradnih podatkov.

Nissanov leaf je trenutno še eden zadnjih (poleg starih Mitsubishijevih malčkov) s sistemom CHAdeMO, ki ga zato tudi na polnilnicah Ionity ni mogoče polniti. Foto: Gašper Pirman

CHadeMO je bil prvi, a v Evropi in ZDA je postal nekoristen

Standard CHAdeMO so ustanovile družbe TEPCO, Nissan, Mitsubishi, FJI in pozneje tudi Toyota. To je bilo še pred razvojem evropskega standarda CCS. Nissan je prvega leafa na ceste poslal leta 2010, šele dve leti pozneje pa so v Nemčiji odprli prvo polnilnico s standardom CCS.

