V Sloveniji imamo že več kot tisoč polnilnic za električne avtomobile, razlike med njimi - v smislu moči polnjenja - pa so zelo velike in pogosto naključnemu uporabnik tudi dokaj skrite. Polnilnica danes lahko za investitorja postane tudi dokaj poceni “eko imidž” priložnost, tiste za uporabnike učinkovitejše pa so za investitorje precej dražje.

Prodaja električnih avtomobilov kljub še vedno zelo omejeni ponudbi v Sloveniji dokaj uspešno raste. Skladno z večjim številom uporabnikom se pojavljajo težnje po še več polnilnicah. Te lahko razdelimo v nekaj osnovnih skupin. Večina lastnikov električnih avtomobilov baterijo polni doma, a polnilnice najdemo tudi v mestnih središčih, pred trgovskimi centri, bencinski črpalkami, restavracijami, ob avtocesti imamo tudi večino “hitrih” polnilnic z enosmernim tokom (DC).

V Sloveniji je trenutno sicer okrog sto polnilnic DC, tistih klasičnih AC pa je že okrog tisoč.

Hitre polnilnice DC so primerne za krajša polnjenja, s katerim voznik dopolni baterijo in pelje dalje. Foto: Gregor Pavšič

Petrol: časovni obračun tudi kot ukrep proti prezasedenosti polnilnic

Najprej polnjenja ob avtocesti, ki so namenjena predvsem krajšim postankom in dopolnjevanju baterije. Smiselna so polnjenja za 15 ali 20 minut, le izjemoma tja do 30 minut. To so polnilnice DC, s katerimi upravlja Petrol. Cena polnjenja je 20 centov na minuto. Lastnik avtomobila s šibkejšim polnjenjem (kadar ima baterija recimo manjšo napetost) bo tako za enako količino energije plačal več (daljše polnjenje) kot lastnik avtomobila z močnejšim polnjenjem.

“Število polnilnic bomo povečevali tako na kratki, kot na srednji rok. Na začetku se bomo osredotočili predvsem na avtocestni križ in večja mesta v državi. Polnjenje na polnilnicah AC z močjo pod 22.01 kW je še vedno brezplačno. Zaračunavanje časa priklopa je tako aktualno zgolj na hitrih polnilnicah. Kljub kritikam je to ustrezni način, kako zagotoviti, da ne pride do prezasedenosti polnilnic. V primeru zaračunavanja po kilovatnih urah se lahko uporabnik na polnilnici zadrži tudi več ur, kajti zadnjih 15 odstotkov baterije se polni zelo počasi. S tem onemogoči polnjenje vsem ostalim uporabnikov, saj je na večini lokacij zgolj ena hitra polnilnica, mogoča pa je uporaba enega DC priključka naenkrat,” svoje videnje računske politike pojasnjujejo na Petrolu.

V Sloveniji vse več polnilnic: nekatere z določenimi avtomobili zelo šibke

Ker s testnimi električnimi avtomobili letno prevozim več tisoč kilometrov in baterije ne morem polniti doma, danes kaj hitro naletim na zelo različne pristope investitorjev in posledično izkušnje iz strani sebe kot uporabnika električnega avtomobila.

Nikakor niso krivi le investitorji v nove polnilnice, temveč tudi proizvajalci električnih avtomobilov. Toda znašel sem se v položaju, ko kljub enournem postanku avtomobila nisem priklopil na polnilnico. Vedel sem namreč, kako počasno bo ob kombinaciji te polnilnice in dotičnega avtomobila polnjenje in zato resnici na ljubo nisem imel volje, da bi sploh odprl prtljažnik, odvijal kabel, ga priklopil, urejal aktivacijo.

Tak je bil recimo primer sicer odlične kie e-soul, ki na izmeničnem toku omogoča le enofazno polnjenje.

Renaultov zoe je za zdaj naučinkovitejši na klasičnih polnilnicah AC z izmeničnim tokom. Foto: Gregor Pavšič

Lahko polnilnica pomeni tudi dokaj neučinkovit eko “imidž”?

Znašel sem se pred vprašanjem; so lahko električne polnilnice tudi že znak domnevne ekološke usmerjenosti, vizije lastnika določenega objekta, ali le navidezen magnet za privabljanje novih strank, za gradnjo lastnega “eko” imidža?

Zakaj bi polnil avtomobil pred restavracijo, kjer sem morda pol ure, in v tem času baterija pridobi morda deset kilometrov dosega? Ali pa da bi šel v trgovino s polnilnico, kjer je moč spet tako šibka, da o učinkovitosti polnjenja spet ne moremo govoriti.

Nekdanji spor Thomasa Edisona in Nikole Tesle, je za ljudstvo boljši enosmerni ali izmenični električni tok? In pretvorba njunega spora na današnje razmere v elektromobilnosti: je bolje širiti polnilnice z izmeničnim (AC) ali neposrednim tokom (DC)? Seveda, ob upoštevanju mnogih omejitev dozdajšnjih električnih avtomobilov in dejstvu, da se le renault zoe (in prihajajoči nissan ariya) na polnilnicah AC polnita zares učinkovito.

Ena izmed zasebnih polnilnic DC na Vranskem. Foto: Gregor Pavšič

Polnilnica DC prinaša mnogo višje stroške investitorja

Za investitorje je dilema pri tipu polnilnic najprej povezana s stroški. Klasična polnilnica AC stane od 500 evrov do morda osem tisočakov, običajno močne polnilnice DC pa od 12 do tudi 50 tisoč.

“AC polnilnica polni baterije z močjo v vozilo vgrajenega polnilca. Sama priključna moč ni omejitev, ker gre za "hišne" moči. Te polnilnice so dovolj za domačo uporabo, a poslovno se uporabljajo kot dodana vrednost za obsikovalce, zaposlene..... nekoliko pripomorejo javni podobi investitorja.Niso pa "magnet", ki bi pritegnil uporabnike. Razen tistih, ki ali imajo veliko časa, daljša opravila v okolici polnilnice ali podobno,” razlaga Teo Bunta, direktor podjetja Implera, ki v Sloveniji izdeluje in postavlja zasebne električne polnilnice.

“DC polnilnice so magnet. Pritegnejo različne skupine uporabnikov. Okoliške stanovalce, ki doma nimajo možnost polnjenja, tranzitne potnike.... na koncu so tudi odlično marketinško orodje, da kupec pride k investitorju in ne k konkurenci. Ker bo tukaj ob nakupu obenem istočasno napolnil baterije vozila. DC polnilnice so lahko tudi posel. Če so na dobri lokaciji bodo uporabniki z veseljem plačevali (razumne zneske), da hitreje napolnijo svoje vozilo,” dodaja Bunta.

Pred trgovskimi centri ali restavracijami pridejo v poštev le polnilnice DC, ki pa so za investitorja dražja izbira. Foto: Gregor Pavšič

V mestu je polnilnica AC smiselna, pred restavracijo ali bencinskim servisom ne

Tip polnilnice je odvisen od potreb posameznika na določeni lokaciji in zato je tudi odgovor na najbolj primerne polnilnice težko podati.

Če vas sredi mesta čaka triurni opravek, je polnilnica AC boljša rešitev. Na polnilnici DC bi baterijo hitro napolnili in bi morali avtomobil med opravkom prestaviti. Polnilnica AC združuje parkiranje in polnjenje baterije.

So lahko istočasno zadovoljni lastniki polnilnice in vozniki električnih avtomobilov?

Polnilnica DC je torej idealna za tista mesta, kjer naj bi uporabnik polnil krajši čas in se nato želel kmalu odpeljati naprej. To niso hoteli, temveč predvsem restavracije, bencinski servisi, trgovski centri.

“Spodobna AC polnilnica je moči največ 22 kW (3 x 35A), kar je relativno poceni. Tudi 3 x 16A zadovoljivo opravlja svojo funkcijo in kar precej vozil niti ne more hitreje polniti. Tukaj gre za par 100 do nekaj 1000 evrov stroškov priključka, števca, moči. Mesečno gre za od 10 do 30 evorv fiksnih stroškov,” še razlaga Bunta, ki osebno za restavracije in trgovske centre priporoča polnilnice DC z močjo od 15 do 50 kilovatov.

“Ker je cilj, da se uporabnik zadrži vsaj uro do dve. Hitrost polnjenja je zadovoljiva, uporabniku ni dolgčas - vsi zadovoljni. Takšne so ponavadi brezplačne ali zelo poceni.”