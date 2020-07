Pajek se ni usmilil lamborghinija: sporni primeri so tudi v Sloveniji

Policisti iz Frankfurta so na družbenem omrežju Twitter objavili fotografijo avtomobilskega pajka, ki na tovornjak nalaga zeleni lamborghini huracan evo spyder. Superšportnik je bil res zelene barve, a kajpak ni sodil ob bok tesle modela S na drugo prosto parkirno mesto ob električni polnilnici. Policist na kolesu je opazil napačno parkirano vozilo, ki je blokiralo dostop za druge voznike električnih vozil, in pajek je zato odstranil huracana.

Zaparkirana mesta pred električnimi polnilnicami sicer jezijo uporabnike električnih avtomobilov tudi v Sloveniji. Parkiranje je tam prepovedano, za klicanje redarskih služb pa se vozniki vendarle ne odločajo tako pogosto.

Prizor iz Slovenije. Levo je polnil električni avtomobil (glede na moč polnjenja več kot pet ur), desno priključni hibrid (tudi več ur). Foto: Gregor Pavšič

Pred nekaterimi električnimi polnilnicami so taka opozorila. Foto: Gregor Pavšič

Problematika neupravičeno zasedenih polnilnih mest pa presega le primere, ko jih zasedejo avtomobili s klasičnim bencinskim ali dizelskim motorjem. Tudi lastniki električnih avtomobilov pogosto neupravičeno zasedajo polnilnice. Tja na primer parkirajo avtomobil in ga sploh ne priklopijo na polnilnico.

Pisali smo tudi že o primerih, ko so imeli lastniki vozilo na polnilnici priklopljeno tudi po pol dneva. Pogosto so to tudi primeri priključnih hibridov, ki se večinoma polnijo z nizko močjo in so namenjeni predvsem domačemu polnjenju. Moč polnjenja pa se od 80 odstotkov napolnjenosti baterije naprej občutno zmanjša in zato se podaljša čas polnjenja. V tem obdobju pa je za večino električnih avtomobilov zato polnjenje najmanj učinkovito in smiselno.

So rešitev plačljive električne polnilnice?

Če neupravičeno zasedenost bencinskih in dizelskih avtomobilov pred polnilnicami rešujejo redarske službe, jih pri predolgih polnjenih predvsem plačljive polnilnice. Te so tudi v Sloveniji marsikje naredile red, saj uporabniki polnijo vozila toliko, kolikor je potrebno, in jih ne jemljejo le kot brezplačna parkirna mesta.