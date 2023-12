Nič več nemški? Prvič pokazali novo Volkswagnovo legendo. #video

Podrobnosti o novi generaciji Volkswagnovega transporterja so za zdaj še zelo skope. Znano je, da ga bodo razkrili spomladi prihodnje leto in da bo tekom naslednjega leta pripeljal tudi že na slovenske ceste.

Sodeč po prvem videu, kjer je kombi resda še močno zamaskiran, bo oblikovno precej podoben zadnji generaciji multivana. Izhajala bosta iz povsem različnih platform; medtem ko je Volkswagen multivana izdelal na avtomobilski platformi MQB, bodo transporterja izdelali v sodelovanju s Fordom. Transporter bo tako postal nemška različica novega forda transit customa.

Transporter prvič s Fordove platforme

Volkswagen je v prvih treh generacijah predhodnika uporabljal še zračno hlajen motor v zadku avtomobila, od četrte generacije naprej pa so v transporterja oziroma multivana motor postavili spredaj ter mu dali tudi pogon na sprednji kolesi. Model na trgu obstaja že od leta 1950 in od takratnega prvega legendarnega bullija. V sedmi generaciji z oznako T7 bo tako transporter prvič nastal na Fordovi platformi.

Razlog so kajpak stroški, saj bi Volkswagen poleg multivana stroškovno težko upravičil še razvoj še druge platforme za tovorno usmerjen kombi. Transporter bo sicer še naprej na voljo tudi v potniški različici. Podobno sodelovanje že poznamo na primeru poltovornjaka amarok, ki ga brez sodelovanja s Fordom ne bi bilo več. Na drugi strani so si pri Fordu za lasten model "izposodili" platformo Volkswagnovega caddyja.

Na voljo bo več pogonov, od dizla do polne elektrike

Tako kot transit bo tudi transporter predvidoma ponujal vse pogone. To pomeni možnost dizelskega (moč od 81 do 125 kilovatov), priključno hibridnega (na osnovi bencinskega 2,5-litrskega motorja in baterije kapacitete 11,5 kilovatne ure) in tudi povsem električnega pogona (moč pogona od 100 do 160 kilovatov, baterija 74 kilovatnih ur).