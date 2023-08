Nesreča prototipa: avtomobil je voznik takoj zakril #foto

Do nesreče je prišlo pri nemškem mestu Mannheim na avtocesti A6. Voznik avtomobila je v slabih vremenskih razmerah in pri domnevno visoki hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v ograjo na levi strani prehitevalnega pasu. Oba s sopotnikom sta izstopila nepoškodovana in avtomobil takoj prekrila s črnim pregrinjalom.

Najverjetneje porsche 911

Prehitevalni pas je bil zaprt okrog dve uri. Nemška policija je škodo ocenila na okrog 200 tisoč evrov, več podrobnosti o nesreči pa niso razkrili. Tako uradno tudi ni znana znamka avtomobila, so pa policisti potrdili, da je bil to prototipni, torej še ne serijski avtomobil. Policija je prav tako potrdila, da je avtomobil pripadal nemškemu proizvajalcu.

Najverjetneje je bil to eden izmed prihodnjih modelov porsche 911. Registrske oznake BB pripadajo mestu Böblingen v bližini Stuttgarta, kjer Porsche po navedbah Auto Motor und Sport pogosto testira svoje avtomobile. Manjši del nemške javnosti je prav tako ugibal, ali se pod pregrinjalom namesto porscheja skriva športni mercedes, morda novi AMG GT. Mercedesovi prototipi pa navadno nimajo registrskih oznank mesta Böblingen, temveč Ludwisburg (LB).