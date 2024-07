Nekoč v lasti Mercedesa, zdaj kmalu nemški tekmec tudi v Evropi

Znamko Denza sta pred 14 leti z enakovrednima deležema ustanovila BYD in Mercedes-Benz, BYD pa je nato od Nemcev odkupil večinski delež in ima danes v lasti 90 odstotkov znamke. Vsaj za Mercedes bo znamka kmalu postala tekmica ne le na Kitajskem, temveč tudi v Evropi.

BYD je namreč za znamko Denza potrdil začetek priprava na prihod v Evropo. Natančnejših časovnih okvirjev za zdaj še ni, saj Kitajci prek svoje evropske izpostave še iščejo partnerske trgovce. Denza bo tako premijski trg v Evropi okrepila kljub napovedi višjih uvoznih carin Evropske unije.

Krepkih pet metrov dolg avtomobil, pogon tako električen kot priključnohibriden

Njihov prvi avtomobil za Evropo bo model denza Z9 GT, ki je dolg kar 5,18 metra in ima 3,12 metra medosne razdalje. Razkrili so ga na letošnji avtomobilski razstavi v Pekingu. Gre za avtomobil tipa shooting brake, ki bo na voljo tako v električni kot priključnohibridni različici. Obe imata po tri elektromotorje, s tem da so pri hibridu šibkejši. Osnovo pogona tam predstavlja dvolitrski turbobencinski motor. Zanimivost pri obeh sta kar dva hladilno-ogrevalna shranjevalna prostora v avtomobilu. Sprednji ima prostornino štiri litre, zadnja pa deset litrov.

Mnogo tehničnih podatkov za Denzin avtomobil še ni znanih. Tako ni znana kapaciteta baterije električnega Z9 GT, pri priključnem hibridu pa bo kapacitete baterije 38 kilovatnih ur. Tako velika baterija obeta vse do 150 kilometrov realnega električnega dometa.