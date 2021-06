Nekoč tudi prek Slovenije: 91-letnik se odpravlja na izjemno avanturo

Foto: Red Bull "Glavni je izziv, zato se vračam," pravi sicer zelo vitalni Sobieslaw Zasada, ki pa bo pri 91 letih v petek postal najstarejši udeleženec relija za svetovno prvenstvo. Do zdaj najstarejši je bil Norvežan Lief-Vold Johansen, ki je leta 1994 na reliju Monte Carlo vozil pri starosti 82 let. Leto pozneje je bil tam še kot sovoznik.

Zasada bo izkoristil vrnitev nekdanjega legendarnega relija Safari v Keniji v koledar svetovnega prvenstva. Vozil bo ford fiesto rally3 ekipe M-Sport Poljska in cilj je predvsem "preživeti" zahtevno makadamsko preizkušnjo. Ta sicer ne bo tako kruta in neizprosna kot nekoč, toda glede na Poljakovo starost je že udeležba na takem reliju nekaj posebnega.

Foto: Red Bull

Zasada je nekoč že vozil tudi na območju Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Nastopal je na vztrajnostnem reliju od Londona do Sydneyja, ki je potekal tudi prek naših krajev. Prav tako je bil v 50. letih na štartu Jadranskega relija, ki je štel za evropsko prvenstvo. Leta 1972 je bil drugi na reliju YU v Srbiji.

Njegova kariera je neverjetno dolga. Začel jo je že leta 1960, torej pred 61 leti. Najprej je vozil doma na Poljskem, nato pa na najtežjih mednarodnih relijih. Trikrat je bil evropski prvak v reliju (1966, 1967 in 1971), še trikrat je bil evropski podprvak. Ker je FIA svetovno prvenstvo vpeljala šele leta 1973, je bila to takrat najvišja raven relija.

Zasada je bil tovarniški voznik Steyr Pucha, Porscheja, BMW in Mercedes-Benza. Za volan se vrača po 24 letih. Pred 24 leti sta bila skupaj z ženo Ewo na reliju Safari z mitsubishi lancerjem dvanajsta.

Foto: Red Bull

Vozili so tri dni in tri noči

Leta 1972 je bil na reliju Safari v Keniji že drugi, po devetih urah dirkanja po afriških cestah je zaostal le za Hannujem Mikkolo (ford escort).

"Takrat je bil reli dolg 6.480 kilometrov. Vozili smo po cestah, odprtih za promet. Tri dni in tri noči smo vozili brez premora. Z vidika vzdržljivosti so bili ti reliji trikrat ali štirikrat zahtevnejši od današnjih," se spominja Zasada, ki je na reliju Safari sicer vozil že osemkrat.

Zmagala sta lahko le premišljen voznik in vzdržljiv avtomobil

Reli Safari so v Keniji prvič organizirali leta 1953, in sicer v čast kronanja britanske kraljice Elizabete II. Reli je hitro zaslovel kot eden najskrajnejših testov avtomobilske tehnike in vozniških spretnosti. Pogoji v Keniji so bili vedno skrajni. Ceste so bile v slabem stanju, veliko je bilo prahu, prečkanja voda in globokega blata. Vozili so po cestah, odprtih za kaotični afriški promet, svoje pa je dodala izjemna dolžina.

Reli je bil v začetku 70. let še dolg pet tisoč kilometrov, nato so ga postopno krajšali. Leta 2002, ko je potekal zadnjič, je bil dolg dobrih tisoč kilometrov.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Dodatne zaščitne cevi, žarometi, "šnorkli" za vodo …

Tovarniške posadke so nekoč dirkalnike močno predelale. Namestili so jim višje podvozje, vzdržljivejše pnevmatike, jim dodali zaščitne cevi, stranske žaromete in tudi dodatne odprtine za zrak. V Kenijo so pošiljali tudi helikopterje, da so posadkam pomagali voziti skozi afriško divjino - pogosto so ceste prečkali sloni, žirafe, zebre in podobno. Toda odmevnost zmage na tem reliju je povrnila visoke stroške.

Vrnitev v Kenijo je pot v neznano

Svetovno prvenstvo v reliju se ta konec tedna v Kenijo vrača po 19 letih. Čeprav reli ne bo tako zahteven in brezkompromisen kot nekoč - prvič bo potekal po zaprtih cestah -, bo za današnje dirkalnike zelo velik izziv. Reli se v četrtek začne v Nairobiju, večina hitrostnih preizkušenj pa poteka v okolici jezera Naivasha, približno sto kilometrov severozahodno od kenijske prestolnice.

Ker FIA prepoveduje testiranja zunaj Evrope, se favoriti za naslov svetovnega prvaka - v skupni razvrstitvi vodi Sebastien Ogier pred Elfynom Evansom (oba Toyota) - podajajo dobesedno v neznano.