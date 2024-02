Ogromne razsežnosti požara. Po eksploziji cisterne dva mrtva, več kot dvesto ranjenih.

WATCH: Massive gas explosion in Nairobi, Kenya. At least 2 dead, 167 injured. Death toll expected to rise pic.twitter.com/cfle9onXYT

Zaradi eksplozije tovornjaka na jugu Nairobija je nastala ogromna ognjena krogla, ki se je hitro razširila, je na družbenem omrežju X zapisal vladni govorec Isaac Maigua Mwaura. Požar se je hitro razširil ter poškodoval več vozil in poslovnih objektov. Zajel je tudi stanovanjske hiše v soseski. Zaradi pozne ure so bili številni v času požaru doma.

Najmanj dve osebi sta podlegli poškodbam, še 222 ljudi pa so odpeljali v različne bolnišnice v prestolnici. Pred tem je kenijski Rdeči križ poročal o skoraj 300 ranjenih.

🚨#WATCH: As a Massive Explosion at Gas Plant Leaves Numerous Dead and Injured⁰⁰ 📌#Nairobi | #Kenya



A significant explosion has occurred at a gas plant in Nairobi, Kenya, resulting in huge fireballs and fires raging close to blocks of flats in the Embakasi region. A… pic.twitter.com/LxCfyyhgdt