V požaru v Kidričevem naj bi zagorelo stanovanje bratov iz skupine Polkaholiki

V sredo je zagorelo v stanovanjski hiši v okolici Kidričevega v naselju Stražgonjca, požar pa se je s fasade razširil do ostrešja in mansardnega stanovanja, ki je delno zgorelo. Požar naj bi po neuradnih informacijah poškodoval dom bratov Matica in Gašperja Peršuha iz skupine Polkaholiki.

V požaru je po neuradnih informacijah po poročanju spletne strani Maribor24.si zagorelo stanovanje bratov, ki sta člana ansambla Polkaholiki.

Nastala je velika materialna škoda

V času požara v hiši ni bilo nikogar, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda za nastanek požara izključena, so sporočili z mariborske policijske uprave. V požaru je nastala velika materialna škoda, ki po nestrokovni oceni policistov znaša okoli 150 tisoč evrov.

V požaru je nastala tudi velika materialna škoda. Foto: PGD Talum Kidričevo

Na kraju so posredovali gasilci več prostovoljnih gasilskih društev in požar pogasili. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je v hiši v naselju Stražgonjca zagorelo malo po 14. uri. V požaru je bilo uničenih okoli 80 kvadratnih metrov fasade, 80 kvadratnih metrov bivalnih prostorov v mansardnem delu objekta in del ostrešja.