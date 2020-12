Nekoč posmeh, danes jubilej: avto, ki je rešil Porsche

Porsche cayenne je bil pred dvajsetimi leti ob lansiranju grdi raček športne družine, a ravno ta SUV je rešil nemškega proizvajalca športnih avtov pred propadom in poskrbel za ponovni vzpon znamke. Kako zelo pomemben je cayenne, priča pogled na prodajne številke - v manj kot dvajsetih letih so izdelali milijonti cayenne, Porsche je potreboval kar 54 let, da je prodal milijon kultnih 911.

Porsche so pred prelomom stoletja vsi poznali predvsem po 911, dvojcu boxster/cayman in po preteklih modelih 914, 924, 944 in seveda 356. Šlo je za manjše športne avtomobile, v večini primerov le z dvema sedežema, zato je bil prihod športnega terenca za to znamko nekaj povsem novega in drugačnega.

Prihodnost ni bila svetla

V Zuffenhausnu so se zato odločili za velikansko spremembo in leta 1998 zagnali projekt Colorado. Takrat se pravzaprav ni vedelo, Po sedmih letih je Porsche že prodal 250 tisoč avtov cayenne. Foto: Porsche kaj pri Porscheju kuhajo, a so septembra, leta 2002 na avtosalonu v Parizu predstavili cayenne. Šlo je za premišljen korak, Nemci so seveda prej že spraševali svoje kupce, kaj si mislijo o Porschejevi izdelavi SUV, naredili raziskavo trga, na koncu pa je tehtnico premaknila ravno gradnja nove tovarne. To so v Leipzigu začeli graditi leta 2000 in končali mesec dni pred uradno predstavitvijo prvega športnega terenca te znamke.

Tretja modelna linija je bila ključnega modela za obstoj znamke, cayenne pa je Porsche rešil pred krizo. Konec leta 1992 se je izguba podjetja namreč ustavila pri 240 milijonih mark, boxster/cayman pa nista bila zmožna pokriti vseh izgub. Porsche je zadel v polno, ob koncu finančnega leta 2017/2018 je cayenne na letni ravni našel petdeset tisoč več kupcev kot 911. Že po sedmih letih so prodali 250 tisoč avtov, po osemnajstih letih pa so izdelali že milijonti cayenne.

Iz Slovaške v Nemčijo

Jubilejni milijonti cayenne je obarvan v rdečo barvo, opremljen s paketom GTS, poganja ga štirilitrski osemvaljnik s 338 kilovati, do stotice pa pospeši v 4,8 sekunde. Naročil ga je kupec iz Nemčije, izdelali pa so ga v tovarni v Bratislavi, kjer skupina Volkswagen izdeluje vse svoje prestižne športne terence.

Za to oznako je dolga in bogata zgodovina. Porsche je oznako leta 1964 pripel cestnemu športniku z uspešno dirkaško kariero. Sprva so bile črke GTS sinonim za izboljšanje udobja v sicer minimalističnih, špartansko opremljenih in vsestransko surovih športnikih. Danes velja, da vozniki GTS vozijo razmeroma udobne stroje z izostrenim posluhom za športnost ali preprosteje, izvedenke GTS tvorijo most med njihovimi običajnimi in najbolj ekstremnimi izvedbami.

Ob prihodu cayenna leta 2002 se je Porsche počasi prodajno prebujal, a preskok je naredil ravno ta veliki SUV. Danes prodajne številke močno dvigujeta tudi macan in električni taycan. Foto: Porsche