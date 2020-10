Navodila za uporabo avta: nekatera se berejo tudi do 12 ur #raziskava

Sovoznikov predal največkrat skoraj v celoti zavzamejo navodila za uporabo, na katerih se v njem nabira prah več let. Včasih so bila navodila v obliki manjše brošure in preprosta za branje, danes temu ni tako. V večini primerov gre za debelo knjigo, polno natančnih informacij, ki jih potrebuje le redkokdo. Ob nakupu novega avta jih niti za trenutek ne odpre 60 odstotkov kupcev, le 29 odstotkov pa ga prebere v celoti. Večina ljudi informacije poišče na YouTube, pri prijateljih ali na internetu.

Več tehnologije, več opreme, več strani

Posledica vse obsežnejših navodil za uporabo je tudi ta, da je vse več opreme in tehnologije v novih avtomobilih. To je ugotovila tudi nedavna študija Bristol Street Motors, ko so preverili navodila v tridesetih najbolje prodajanih avtih v Veliki Britaniji.

Sodeč po tej študiji ima daleč najdaljša navodila za uporabo audi A3, in sicer bo za 167.699 tisoč besed bralec potreboval 11 ur in 45 minut. Najbližja zasledovalca sta seat ibiza in merceres-benz razred C, kjer bo branje vzelo enajst ur. Pri mercedesovem razredu A si bo treba vzeti deset ur in štiri minute, za kio sportage pa devet ur in 21 minut.

Več časa za branje navodil kot za Tolkienovo klasiko

Zanimiva je tudi primerjava, glede tega, koliko časa bi porabili za branje navodil za uporabo pri nekaterih avtomobilih in koliko za branje knjige. Tako bi recimo več časa porabili za prebiranje navodil pri audiju A3 kot pa za Tolkienovo klasiko Dva Stolpa, a k sreči so navodila za A3 krajša od knjige Harry Potter, Princ mešane krvi.

Če še upoštevamo, da ima vsak v svojem življenju osem različnih avtomobilov, bi v povprečju za prebiranje navodil za uporabo porabil dva dni, dve uri in 19 minut.

