Narisal prvega renault twinga, zdaj bi rad oživil Lancio

Lancia prodaja le še model ypsilon, ki pa je star že deset let. Foto: Lancia Lancia je pod streho avtomobilskega koncerna Stellantis dobila deset let za obuditev v preteklosti zanje zelo uspešnega avtomobilskega posla. Nekoč so zasloveli z delto, zdaj pa že več let prodajajo le en model in še tega le v Italiji. To je posledično že ostareli mestni avtomobil ypsilon, ki so ga z več osvežitvami do zdaj uspešno obdržali na trgu. Prodajne številke so bile zanj v Italiji dobre, saj so jih tam prodali več kot Alfa Romeo vseh svojih avtomobilov v celotni Evropi.

Družbo zdaj v ključno desetletje vodi Luca Napolitano. Lancia bo najpomembnejše "sestavne elemente" obuditve dobila od uveljavljenih koncernov pod Stellantisom, v prvi vrsti od francoskega koncerna PSA Peugeot Citroen. Obuditev Lancie bodo v marsičem narekovali Francozi, saj od tam prihaja tudi vodja oblikovanja − to je Jean-Pierre Ploue.

Ploue je bil med neposrednimi oblikovalci prve generacije renault twinga. Foto: Renault

Jean-Pierre Ploue je v preteklosti delal tudi pri Renaultu, Volkswagnu in Fordu. Pred dobrimi dvajsetimi leti se je pridružil ekipi koncerna PSA. Foto: Lancia

Ploue je dejansko pri avtomobilskem oblikovanju zelo uspešen. Ko je med leti 1985 in 1995 delal pri Renaultu, je pod vodstvom Patricka Le Quementa pomagal zasnoval prvo generacijo twinga. Ta še vedno velja za enega najbolj posrečenih majhnih avtomobilov in tudi eno najbolj priljubljenih generacij twinga. Od Renaulta se je preselil k Volkswagnu (1995−1998) in nato k Fordu (1998−1999), potem pa je sprejel službo pri skupini PSA.

Vodil je oblikovalski center Citroena, kjer se je podpisal pod mnoge koncepte. Deset let pozneje so ga imenovali za direktorja oblikovanja znamke Citroen in nedavno še za enega od vodji Stellantisovega oblikovanja.

Prva nova lancia kot kompaktni SUV?

Lancia bo nove avtomobile razvijala skupaj z znamkama Alfa Romeo in DS, kar bo prek delitve stroškov lahko poskrbelo za poslovno vzdržnost. Nič še ni uradno, a glede na potencial trga bo prvi avtomobil "nove" Lancie predvidoma prišel iz razreda kompaktnih križancev. To bo torej lancia, ki bo primerljiva peugeotu 2008, opel mokki, DS 3.