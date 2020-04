Narisal jo je na vlaku: ta skica je začela idejo kultnega avtomobila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je skica, ki jo je leta 1997 na hitrem vlaku shinkansen med Tokiem in Nagojo narisal Ferdinand Piech in velja za začetno idejo poznejšega kultnega superšportnika – bugatti veyrona.