Umrl je Ferdinand Piech, dolgoletni magnat Volkswagna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferdinand Piech je Volkswagen vodil od leta 1993 do 2015. Umrl je v starosti 82 let.

Ferdinand Piech je Volkswagen vodil od leta 1993 do 2015. Umrl je v starosti 82 let. Foto: Reuters

Med obiskom restavracije se je zgrudil in umrl Ferdinand Piech, dolgoletni predsednik Volkswagna in eden najbolj prepoznavnih obrazov avtomobilske industrije zadnjega pol stoletja.

Ferdinand Piech je v nedeljo obiskal restavracijo v mestu Rosenheim na Bavarskem. Tam se je zgrudil, nezavestnega pa so odpeljali v bolnišnico. Tam je nato umrl, poročajo nemški mediji. Piech je bil star 82 let.

Eden ključnih ljudi za razcvet Volkswagna

Rodil se je leta 1937 na Dunaju. Njegov oče je bil Anton Piech, mama pa Louise Porsche, hči Ferdinanda Porscheja. Obiskoval je tehnične šole in se leta 1963 zaposlil pri Porscheju. Tam je predsedoval Audiju in ta znamka je prav z njegovimi tehničnimi rešitvami doživela svoj razcvet v premijskega izdelovalca avtomobilov.

Leta 1993 je prevzel Volkswagen. Ta služba je bila sila zahtevna, saj je na čelo podjetja stopil ravno v času krize. V času groženj z odpuščanji so uvedli tudi le štiridnevni tedenski delovnik. Piech je Volkswagen s pomočjo trdega in učinkovitega vodenja spravil nazaj v pravilno smer in postavil temelje danes vodilni avtomobilski znamki v Evropi.

Piech je Volkswagnov koncern vodil do leta 2015, ko se je zgodil njegov slavni spor z Martinom Winterkornom. Vodja znamke Volkswagen je dobil bitko s Piechom, a kmalu zatem ga je iz Wolfsburga odnesla še veliko bolj odmevna dizelska afera Dieselgate. Piech je prodal svoj delež v koncernu Volkswagen za milijardo evrov.

S štirimi ženskami je imel skupno 12 otrok, nazadnje je bil poročen z Ursulo Piech. Eden med njimi je tudi Toni Piech, ki je ustanovil novo avtomobilsko znamko Piech Automotive.