Na ogledu 'Piechov' ali 'Ronaldov' avto za 16 milijonov evrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bugatti je na ekskluzivni zbor prestižnih avtomobilov v Villa d'Este pripeljal tudi svoj znameniti prototip najdražjega novega avtomobila na svetu, čigar lastnik še vedno ni znan. Neuradno sta se do zdaj kot naročnika omenjala Ferdinand Piech in Cristiano Ronaldo.

Naročnik ga bo čakal še vsaj dve leti in pol

Kot so pri Bugattiju povedali na avtomobilskem salonu v Ženevi, je neimenovani kupec za bugattija la voiture noire (črni avto) plačal 16,5 milijona evrov. Kdorkoli je ta avtomobil že naročil in bo zanj pripravljen plačati tako visoko ceno, bo moral nanj čakati vsaj dve leti in pol. Ženevski prototip tako ni imel sploh še izdelane notranjosti. V prototipu prav tako ni osemlitrskega motorja W16 s štirimi turbopolnilniki, temveč le majhen elektromotor za lažje premikanje ob podobnih razstavah.

Avtomobil so izdelali kot spomin na nekdanji model type 57 SC atlantic. V primerjavi z modeloma chiron in divo je ta prototip navzven bistveno drugačen. Zadaj najbolj izstopa luč LED prek cele širine avtomobila in šest izpušnih cevi.