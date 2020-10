Stari predsednik Volkswagna ima novo službo

Mark zero je prvi koncept znamke Piëch, ki je dobila novega izvršnega predsednika. To je postal Matthias Müller, nekdanji predsednik skupine Volkswagen.

Mark zero je prvi koncept znamke Piëch, ki je dobila novega izvršnega predsednika. To je postal Matthias Müller, nekdanji predsednik skupine Volkswagen. Foto: Piëch

Veliko zagonskih podjetij ima velike načrte. Z različnimi drznimi koncepti in spodbudnimi tehničnimi podatki napovedujejo električno avtomobilsko prihodnost. A kar precej teh idej ostane le na papirju, zagonska podjetja pa končajo svojo pot. Očitno je povsem drugače pri zagonskem podjetju Piëch, pri katerem so se na vodilne funkcije preselili nekateri avtomobilski veljaki, med njimi tudi Matthias Müller, nekdanji izvršni predsednik skupine Volkswagen in Porscheja.

Slovitega priimka Piëch podjetju ni posodil zdaj že pokojni nekdanji izvršni predsednik skupine Volkswagen, ustanovil ga je njegov sin Toni, ki je svetu že pokazal koncept mark zero. Po letu in pol obstoja so se podjetju pridružili nekateri pomembni veljaki iz avtomobilske industrije.

Vodenje podjetja prevzel nekdanji predsednik skupine Volkswagen

Dokaz, da gredo v primeru Piëch Automotive stvari v pravo smer, je postavitev kar štirih veljakov na pomembne vodstvene funkcije v podjetju. Müller je najvidnejši novi član podjetja, pridružili so se mu še trije avtomobilski veljaki, ki so delovali pri Tesli, Porscheju, Volkswagnu ... Foto: Piëch Klaus Schmidt, nekdanji vodja inženirjev pri BMW Motorsport, je postal eden izmed dveh izvršnih predsednikov, ki bosta skrbela za razvoj vseh tehničnih operacij. Pri vodenju mu bo pomagal Andreas Henke, ki bo odgovoren tudi za strategijo znamke, marketing, podporo kupcem, finance in osebje. Henke je bil v preteklosti eden vodilnih mož pri Porscheju in podjetju Burmester.

Ekipi se je pridružil še Jochen Rudat, ki prevzema položaj vodje prodaje. Rudat je v Evropi iz ničle zgradil Teslino polnilno omrežje in bil deset let neposredno povezan z Muskom. Oktobra lani je postal tudi vodja prodaje pri podjetju Automobili Pininfarina. Daleč največje ime med novinci je Matthias Müller, nekdanji izvršni predsednik Porscheja in kasneje skupine Volkswagen. Müller je postal izvršni predsednik podjetja, tesno pa bo sodeloval z ustanoviteljema Tonijem Piëchem in Reo Starkom.

Kaj napoveduje koncept?

Mark zero napoveduje avtomobil, ki bo lažji od 1.800 kilogramov in imel do 500 kilometrov električnega dosega (po WLTP). Na platformi tega avtomobila bi lahko naredili tudi različice z drugimi pogoni (tudi motorji z notranjim izgorevanjem), prav tako pa načrtujejo izdelavo štirivratne limuzine in športnega terenca.