Delo od doma? Tako ga opravlja direktor velikega Bugattija.

Stephan Winkelmann je predsednik Bugattija od leta 2018, to francosko podjetje v lasti Volkswagna pa trenutno vodi iz svojega doma v Strassbourgu. Dvakrat tedensko se odpravi do Bugattijeve tovarne v Molsheimu, kjer se sreča in posvetuje z manjšim številom uslužbnencev, ki svojega dela ne morejo opraviti od doma. Winkelmann je ob tem predstavil svoj klasični delovnik, ki ga v času omejitev ob epidemiji s koronavirusom covid-19, opravlja doma.

Zajtrk, elektronska pošta, nato se prek Skypa poveže z upravo

Vstane ob 7. uri zjutraj, ko si privošči lahek zajtrk in pregleda novice iz različnih svetovnih medijev. Ob 8.30 se zakoplje v elektronsko pošto in nato prek Skypa začne pogovor z razširjeno sestavo uprave družbe. Ta pogovor trenutno opravljajo vsak dan, v ospredju pa so predvsem teme zdravstvene teme znotraj podjetja, pri dobaviteljih in tudi nasplošno v svetu. Vsak morebitni ukrep tudi sklenejo skupaj in se o njem pogovorijo.

Foto: Bugatti V oddelku razvoja in proizvodnje ne spijo

Ob 10. uri dopoldni sledijo konferenčni klici z različnimi oddelki podjetja. Sogovornike ima iz področja dizajna, razvoja, prodaje, marketinga in podobno. Trenutno iz tovarne sicer ne more zapeljati nov avtomobil, a po Winkelmannovih besedah kljub temu poskušajo najti nove rešitve, se prilagoditi in predvsem pazljivo spremljati trende že začetih projektov s strankami.

Ob 12. uri sledijo kosilo, spremljanje televizijskih novic in branje elektronske pošte. Dve uri pozneje je že čas za še en video konferenčni klic, tokrat z oddelkom za razvoj zdajšnjih in prihodnjih modelov.

Dan se zaključi z branjem knjig, trenutno je to biografija Charlesa de Gaullea

V poznem popoldnevu nato nekaj časa nameni še sebi. Ob 19. uri je čas za rekreacijo. Ker trenutno ne more v fitnes, si privošči uro teka in tudi meditacijo. Ob 21. uri so na vrsti zasebni telefonski klici z mamo in prijatelji, ob 22. uri pa še branje knjig.

Winkelmann trenutno bere biografijo nekdanjega francoskega generala Charlesa de Gaullea in knjigo o francoskih padalskih enotah v času indokitajske vojne. Naslednja knjiga na njegovem seznamu pa ima naslov »Bugatti Queen«, pripoveduje pa o francoski dirkačici Helle Nice. Vozila je prav bugattija type 35 C.