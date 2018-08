Katarska kraljeva družina prodaja luksuzni boeing #foto

Amiri Flight, zasebni letalski prevoznik katarske kraljeve družine in visokih državnih uradnikov, prodaja vrhunsko opremljeno in ekskluzivno poslovno letalo boeing 747-8i. Gre za redek primerek in precej nevsakdanjo potezo prevoznika, ki prodaja enega izmed dveh takšnih letal.

Foto: Wikimedia Commons

V luksuzno palačo so ga predelovali kar tri leta

Boeingovo poslovno letalo 747-8i so izdelali v Everettu decembra leta 2012 in ga registrirali pod oznako VQ-BSK. A še preden je bil pripravljen na odhod h kraljevi družini, je odšel na triletno predelavo v San Antonio, kjer so v Boeingovem servisnem centru celotno notranjost predelali za stranke VIP in ga preuredili po željah kupca. V Katar je ultra luksuzno in prestižno letalo pripeljalo šele leta 2015, do danes pa so z njim leteli le 436 ur in opravili 200 letov.

Notranjost navsezadnje ni tako zelo napačna

Kot smo že navajeni iz preteklosti vile, avtomobili in celo zasebna letala kraljevih družin niso najbolj okusno predelani. V tokratnem Foto: Wikimedia Commons primeru lahko celo rečemo, da so prestižni bivalni prostori v mejah normale. Sicer pa so v letalu število sedežev z več kot 400 zmanjšali na samo 94. V 747-8i je tako prostora za 76 potnikov in 18 članov posadke. Prostor, ki je nastal z odstranitvijo sedežev, so spremenili v luksuzno stanovanje po meri kraljeve družine. Letalo je opremljeno z modernim zabavnostnim sistemom Panasonic in polnim varnostnim paketom Otonomy Aviation, ki s kamerami in varnostnimi sistemi pokriva celotno letalo. Znotraj nekdaj največjega letala na svetu najdemo še salone, kabine, sejne sobe, sedeže s prvega razreda in celo majhno bolnišnico.

Določene stvari ostajajo skrite



Zakaj Amiri Flight prodaja VQ-BSK, ni znano, saj deluje drugo leto v floti, A7-HBJ, bistveno manj pompozno. Za kako ekskluzivni primerek letala gre, priča tudi podatek, da marsikatera stvar v notranjosti ni fotografirana in bo razkrita šele potencialnim kupcem.

Vzdrževanje ni poceni niti za kraljevo družino

Vsekakor je lastništvo ogromnega zasebnega letala zelo naporno za bančni račun lastnika. Tudi, če je lastnik država, bogata z naravnimi sredstvi. Težavo predstavlja tudi sama velikost boeinga. Veliko letališč ni primernih za pristanek ali vzlet modela 747, pot za nekaj članov kraljeve družine pa v takšnem letalu ni poceni.

Očitno si raje sposodijo tri manjša letala A340 ali dve A330. Amari Flight ima v svoji floti še osem nekoliko manjših A320 in enega A310. Ker gre za tako rekoč kraljevo letalsko družbo lahko uporabijo, katerokoli letalo želijo, za prevoz tovora pa uporabljajo C-17s ali C-130J.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Novo letalo 747-8i brez opcij stane 325 milijonov evrov

Novo letalo 747-8i, ki še ni pripravljeno na let, stane približno 325 milijonov evrov. Cene se sicer lahko spremenijo, glede na pogajalske sposobnosti kupca, dodatno opremo in prestižne dodatke. Že sami dodatki oddelka VVIP lahko ceno privzdignejo za več milijonov, zato ni znano, koliko so za izdelavo VQ-BSK plačali pri Amari Flight. Posledično je tudi prodajna cena letala skrivnost.