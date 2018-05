Boeingova novost: Ukrep zaradi gromozanskih kril #video

Video – Prikaz delovanja zložljivega zunanjega dela krila

Ko krila niso zložena, imajo razpon skoraj 72 metrov

Boeing za svoje novo potniško letalo 777 X pripravlja posebno rešitev, da bo letalo sploh lahko pristajalo in predvsem parkiralo na mednarodnih letališčih. Ker ima zelo dolga krila, ki podobno kot pri jadralnih letalih zmanjšujejo upor, na letališčih ne bi moglo zapeljati pred posamezna pristopna vrata na ploščadi (gate).

Razpon kril je nadstandarden (71,8 metra), zato so inženirji razvili, izdelali in tudi varnostno preizkusili sistem zložljivih kril. Zunanji del se bo preklopil in tako omogočil nemoten dostop.

Foto: Boeing

Izjemno zanimanje za letalo pri vodilnih prevoznikih

Letalska industrija že težko čaka na novo Boeingovo letalo, ki ga napovedujejo kot največje in najbolj učinkovito dvomotorno potniško letalo na svetu. Ko so pri Boeingu predstavili njegovo zasnovo in predvsem nova krila iz kompozitnih materialov, ki v primerjavi z neposrednim Airbusovim tekmecem zmanjšajo porabo za 12 odstotkov, so Američani dobili zanj zelo hitro skoraj 260 naročil. Samo družba Emirates jih je naročila 150, Qatar Airways 50, Lufthansa 34 in Etihard 25. Samo te štiri družbe so zagotovile za 95 milijard dolarjev naročil.

Prvi primerki boeinga 777 X bodo predvidoma v komercialni potniški promet vstopili leta 2020.