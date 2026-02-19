Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Andreas Mindt - kmalu vodja oblikovanja celotnega koncerna VW

Napredovanje za prvega oblikovalca Volkswagna, ki bo prevzel cel koncern

Andreas Mindt Volkswagen | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Vodja oblikovanja znamke Volkswagen Andreas Mindt bo s 1. marcem prevzel še funkcijo glavnega oblikovalca celotne skupine Volkswagen, kjer bo nasledil Michaela Mauerja

Andreas Mindt Volkswagen | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen je napovedal kadrovsko spremembo na vrhu oblikovalske hierarhije: Andreas Mindt bo s 1. marcem postal vodja oblikovanja na ravni celotne skupine Volkswagen. Nasledil bo Michaela Mauerja, ki po osmih letih zapušča položaj v okviru, kot so zapisali, “generacijske tranzicije” in sporazumnega razhoda.

Mauer je nedavno zaključil tudi 21-letno obdobje na čelu oblikovanja pri znamki Porsche. Po besedah vodstva koncerna je v svojem mandatu utrdil identiteto posameznih znamk in jasno opredelil njihov oblikovni DNK.

Kakšen vpliv bo imel na ostale znamke koncerna?

Mindt, ki od leta 2023 vodi oblikovanje pri znamki Volkswagen, je zaslužen za prenovo oblikovalske smeri znamke, zlasti v obdobju nove generacije električnih modelov, med drugim konceptov ID.cross in ID.polo. Pred tem je vodil oblikovanje pri Bentleyju in Audiju, kjer je sodeloval pri razvoju prvih električnih modelov. 
Kariero v koncernu je sicer začel že leta 1996.

V novi funkciji bo Mindt odgovoren za usklajevanje in nadaljnje izoblikovanje oblikovalske strategije vseh znamk znotraj skupine. Neposredno bo poročal izvršnemu direktorju koncerna Oliver Blume, ki je poudaril, da je Mindt v kratkem času pomembno prispeval k ponovni prepoznavnosti Volkswagnovih modelov ter jasni oblikovni identiteti znamke.

Sprememba pomeni konsolidacijo oblikovalskega vodenja znotraj koncerna in hkrati signal kontinuitete pri preoblikovanju vizualne podobe skupine v obdobju elektrifikacije.

Andreas Mindt Volkswagen | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

