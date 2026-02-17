Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Volkswagen zaostruje varčevanje: cilj so 20 odstotkov nižji stroški

Koncern Volkswagen načrtuje do konca leta 2028 znižati stroške za približno petino. Podrobnosti za zdaj še niso znane.

Nemški avtomobilski koncern Volkswagen AG namerava do konca leta 2028 znižati stroške za približno 20 odstotkov, je poročal nemški Manager Magazin, sklicujoč se na predstavitev strateškega načrta vodstvu skupine v Berlinu. 

Ukrep je odziv na vse zahtevnejše poslovno okolje, ki ga zaznamujejo slabša prodaja na Kitajskem, zaostrene trgovinske razmere v ZDA ter naraščajoča konkurenca, zlasti na področju električnih vozil. Cilj programa je izboljšanje dobičkonosnosti in dolgoročne konkurenčnosti skupine.

To ni prvi varčevalni ukrep, spreminja se cel poslovni model

Volkswagen je v zadnjih treh letih že izvajal program optimizacije poslovanja, ki je prinesel več milijard evrov prihrankov, vendar očitno to ne zadošča za doseganje zastavljenih marž. Podrobnosti novega vala zniževanja stroškov še niso znane, med razpravami pa naj bi se po poročanju omenjala tudi možnost zaprtja posameznih proizvodnih lokacij, čeprav uradnih potrditev za zdaj ni.

Načrt odraža širši pritisk, s katerim se sooča evropska avtomobilska industrija. Proizvajalci morajo hkrati financirati drag prehod v elektrifikacijo, vlagati v programsko opremo in digitalne platforme ter se prilagajati vse bolj agresivni cenovni politiki azijskih tekmecev. Znižanje stroškov tako ni zgolj kratkoročni ukrep za izboljšanje rezultatov, temveč del globlje strukturne prilagoditve poslovnega modela.

Dodatno težo načrtu daje dejstvo, da je Volkswagen ena ključnih industrijskih skupin v Evropi, z obsežno dobaviteljsko mrežo in več sto tisoč zaposlenimi. Vsak večji poseg v stroškovno strukturo lahko zato vpliva tudi na širši gospodarski ekosistem, od dobaviteljev do lokalnih skupnosti, kjer so tovarne pomembni zaposlovalci. Več podrobnosti o konkretnih ukrepih in časovnici se pričakuje ob objavi letnih poslovnih rezultatov.

