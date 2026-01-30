Volkswagen, Cariad in Xpeng so novo platformo China Electronic Architecture (CEA) pripeljali do serijske pripravljenosti v zgolj letu in pol. To omogoča na Kitajskem začetek prodaje prvega modela na osnovi CEA - limuzine ID.UNYX 07.

Volkswagen je ugotovil, da mora za preobrat v zahtevnem kitajskem okolju – kjer je njihova prodaja leta 2025 skupno upadla za 8 odstotkov, pri električnih vozilih pa celo za 44 odstotkov – sprejeti odločne razvojne ukrepe. Da bi bistveno pospešil inovacije in skrajšal čas prihoda avtomobila na trg, so leta 2023 sklenili tehnično partnerstvo s podjetjem Xpeng, pionirjem kitajskih električnih vozil. Poleg tega je v Hefeiu vzpostavil nov razvojni center VCTC, ki samostojno razvija in validira projekte ter tehnologije za kitajski trg. Stalno usklajevanje z Wolfsburgom ni več potrebno.

Koncept ID.code je napovedal linijo Volkswagnovih modelov za kitajski trg. Foto: Volkswagen

Arhitektura CEA je zasnovana z visoko zmogljivimi centralnimi računalniki. Dejansko gre za kitajski ekvivalent arhitekture E/E, ki jo Volkswagen za zahodne trge razvija skupaj z Rivianom. CEA bodo najprej uporabili v novem ID.UNYX 07, to je 4,85 metra dolgi električni limuzini (približno 11 centimetrov krajši od evropskega ID.7) z elektromotorjem moči 170 kW. Po le 13 mesecih razvoja se je proizvodnja začela 31. decembra 2025, je poročal nemški Handelsblatt. Kmalu bo sledil še električni SUV ID.UNYX 08, zasnovan na modelu Xpeng G9.

Po navedbah koncerna CEA zmanjša število elektronskih krmilnih enot za okoli 30 odstotkov, kar občutno znižuje kompleksnost sistema. To ustvarja stabilno osnovo za napredne AI-funkcije v kabini, asistenčne sisteme (ADAS) in posodobitve programske opreme na daljavo (OTA) v okviru t. i. programsko definiranega vozila (SDV).

Čeprav ime China Electronic Architecture nakazuje predvsem električna vozila, Volkswagen poudarja, da je arhitektura namenjena različnim vrstam pogona – od baterijsko-električnih in hibridnih do klasičnih modelov z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Foto: Volkswagen