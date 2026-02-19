BMW ima v letošnji sezoni nov model F 450 GS, ki zapolnjuje vrzel med lahkimi enovaljnimi motocikli in večjimi potovalnimi stroji iz družine GS. Gre za zelo zanimiv motocikel, ki cilja na voznike, ki si želijo uporabnosti in udobja na asfaltu ter hkrati tudi terenskih zmogljivosti. Obenem je tudi odličen vstopni adventure model, saj po moči motorja spada v nižji del srednjega segmenta, ki omogoča vožnjo z vozniškim dovoljenjem A2.

Model F 450 GS se umešča v bogato tradicijo BMW-jeve serije GS – Gelände/Straße, ki sega v leto 1980 z modelom R80 G/S. Ta motocikel je takrat postavil temelje segmenta adventure, saj je združil potovalno udobje z dejansko terensko uporabnostjo. V naslednjih desetletjih so modeli, kot so R1150 GS, R1200 GS in današnji R1300 GS, postali sinonim za dolga potovanja in vzdržljivost.

Vzporedno je BMW razvijal tudi F-serijo z lažjimi in dostopnejšimi modeli, namenjenimi širšemu krogu voznikov. Zasnova novinca spada v ta krog BMW motociklov in obenem sledi prepoznavni filozofiji oznake GS, ki prinaša ravno pravo ravnovesje med cesto in terenom.

Foto: BMW

Popolnoma nov agregat

Srce modela F 450 GS predstavlja sodoben dvovaljni, štiritaktni, vodno hlajeni agregat s prostornino 420 kubičnih centimetrov. Takšnega v BMW-jevi ponudbi do sedaj še ni bilo. Motor razvije 35 kilovatov oziroma 48 konjskih moči, navor pa znaša približno 43 Nm v srednjem območju delovanja. Z manjšo celotno težo takšna konfiguracija omogoča že kar živahno pospeševanje, dobro odzivnost in dovolj moči za cestne podvige, hkrati pa omogoča natančen nadzor pri počasnejši, tehnični terenski vožnji.

V kombinaciji s šeststopenjskim menjalnikom je prirejen tako za cestna potovanja kot za vožnjo po terenu. Opcijsko je na voljo tudi pomočnik pri prestavljanju Quickshifter, ki omogoča bolj dinamično prestavljanje. Kot popolna novost pri BMW-ju je zdaj kot dodatna oprema na voljo tudi Easy Ride (ERC) sklopka. Ta omogoča speljevanje in zaustavljanje brez aktiviranja sklopke, kadarkoli pa lahko preklopite tudi na ročno upravljanje.

Skelet motorja temelji na jeklenem cevnem okvirju, ki zagotavlja torzijsko togost in hkrati absorpcijo vibracij na slabših podlagah. Spredaj je nameščena obrnjena teleskopska vilica z dolgim hodom vzmetenja, zadaj pa enojni blažilnik, ki omogoča prilagoditev prednapetosti in blaženja. Hod vzmetenja je zasnovan z mislijo na resnejši teren, a v osnovi za čim večjo stabilnost na asfaltu. Ni sicer ekstremni terenec, a s pravimi pnevmatikami omogoča tudi bolj drzne off-road izlete, kar mu omogoča tudi večja oddaljenost motorja od podlage.

Višina sedeža znaša 845 mm, kar je bolj v prid višjim voznikom. Prednost nekoliko višje postavitve pa je tudi večja oddaljenost motorja od tal, kar pride prav pri bolj zahtevnih terenskih podvigih. Seveda je na voljo tudi znižano sedalo za voznike manjše rasti.

Skupna masa motocikla v voznem stanju znaša okoli 178 kilogramov, torej pod 200 kg, kar ga uvršča med agilnejše predstavnike srednjega adventure segmenta. Rezervoar s prostornino okoli 16 litrov pa omogoča doseg, primeren tudi za daljše dnevne etape brez pogostega ustavljanja.

Foto: BMW

Prepoznavna GS tehnika

Elektronska podpora je pomemben del sodobnega GS-modela, voznik pa ima na voljo več voznih programov, kot so Road, Rain in Enduro, v opcijskem paketu tudi Enduro Pro, ki prilagodijo odziv motorja, delovanje sistema proti zdrsu koles ter nastavitve ABS-a. Zavorni sistem vključuje kolutne zavore z naprednim sistemom ABS Pro, ki deluje tudi pod nagibom in omogoča varnejše zaviranje v ovinkih.

Barvni TFT-zaslon je že dobro poznan iz drugih BMW-jevih modelov. Dobro je viden v vseh svetlobnih pogojih in ponuja jasne grafične prikaze. Uporabniški vmesnik pa podaja vse sistemske funkcije na zelo praktičen in preprost način.

Prednji žaromet je oblikovan v slogu večjega brata R 1300 GS. Sredinsko je nameščen dvojni žaromet s štirimi manjšimi dnevnimi lučmi, razporejenimi diagonalno. Celoten sklop je v LED-tehniki in zagotavlja odlično vidljivost.

Alternativa večjim

F 450 GS tako s svojo začetno ceno okoli 7.000 evrov ponuja dostopnejšo alternativo večjim dvovaljnim modelom, obenem pa ohranja tehnično dovršenost in prepoznavno robustnost znamke. Njegova kombinacija nizke teže in zmernih zmogljivosti ga uvršča med primerne motocikle tako za začetnike kot izkušenejše avanturiste.

BMW F 450 GS je tudi ena najzanimivejših novosti letošnje sezone, zlasti za ljubitelje adventure motociklov, ki iščejo uravnotežen stroj z značajem in tehnološko podporo. Združuje tradicijo, sodobno tehniko in vsestranskost – lastnosti, zaradi katerih je oznaka GS že desetletja referenca v svetu adventure motociklov.