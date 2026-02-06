V živo smo videli skoraj serijski Volkswagnov koncept ID.cross, ki prinaša električno alternativo klasičnemu T-crossu in bo eden prvih resnejših (namensko razvitih) električnih kompaktnih križancev.

Volkswagen je lani na sejmu IAA Mobility 2025 predstavil koncept ID.cross, skoraj serijsko študijo kompaktnega električnega križanca, ki bo na trg zapeljal letos poleti 2026. Čeprav gre uradno še za koncept, Nemci ne skrivajo, da je vozilo zelo blizu končni serijski različici. To bo tudi eden prvih resnejših električnih avtomobilov v razredu kompaktnih križancev, ki je tudi v Sloveniji prodajno najpomembnejši segment. ID.cross bi sicer lahko označili kot električno alternativo modelu T-cross, ki v Sloveniji sodi med najbolje prodajane avtomobile.

Skoraj serijski koncept v živo

Volkswagnov koncept smo v živo prvič videli že v sklopu mednarodne predstavitve novega T-roca na Portugalskem. Dolg je 4,16 metra (T-cross je dolg 4,12 metra), širok 1,83 metra in ima 2,6 metra medosne razdalje (5 centimetrov več kot T-cross). Nekaj prvih vtisov na spodnjih fotografijah, še več pa po prvi vožnji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič



Foto: Gregor Pavšič

ID.cross so postavili na novo, nadgrajeno platformo MEB+, ki je naslednji razvojni korak Volkswagnove električne arhitekture. Ta prinaša boljšo energetsko učinkovitost, hitrejše polnjenje in razširjen nabor asistenčnih sistemov.

Koncept je dolg 4,16 metra, s svojimi kompaktnimi merami pa kljub kratkim previsom pravega prostorskega čudeža le ne more nuditi. Prostornost na zadnji klopi bo prej solidna kot navdušujoča, a vsaj v tem razredu se s tovrstnimi križanci vozijo kvečjemu prej otroci kot pa odrasle osebe.

Pohvaliti velja 450 litrov prostornine prtljažnika in 25 litrov prostornine v sprednjem prtljažniku, kjer je tako dovolj prostora za polnilni kabel. Sprednji prtljažnik je novost za električne volkswagne, kar je neposredna zasluga izboljšane platforme.

Motor s 155 kilovati, realen doseg okrog 300 kilometrov

Za pogon skrbi spredaj nameščeni 155-kilovatni elektromotor. Natančna kapaciteta baterije še ni potrjena, pri Volkswagnu pa že komunicirajo največji doseg po WLTP do 420 kilometrov. V praksi to napoveduje okrog 300 kilometrov kombiniranega dosega, kar je za ta razred avtomobilov seveda povsem zadovoljivo. Od 10 do 80 odstotkov se bo baterija pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom napolnila v 23 minutah.

Zanimiva podrobnost: avtomobil bo lahko vlekel prikolico z maso do 1,2 tone, na vlečno kljuko pa bo mogoče obesiti tovor (na primer kolesa) do mase 75 kilogramov.

Električni križanec pod 30 tisočaki?

Kakšna bo končna cena, za zdaj še ni mogoče napovedati. Letos bodo jeseni v Slovenijo najprej pripeljali nov model ID.polo, nato pa decembra predvidoma tudi že serijskega ID.cross.

Cenovno bo sicer moral biti (vsaj po izkoriščeni subvenciji) konkurenčen T-crossu, ki v Sloveniji trenutno s povsem neelektrificiranimi motorji stane od slabih 23 tisoč evrov naprej. Glede na prodajni potencial segmenta kompaktnih križancev bo avtomobil na podlagi koncepta ID.cross morda celo eden najpomembnejših avtomobilov za Volkswagen.

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen