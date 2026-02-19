Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
19. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 8 minut

Četrtek, 19. 2. 2026, 4.00

6 ur, 8 minut

Za koliko in kdaj je dražja neposredna uporaba plačilne kartice

Evropa je želela plačilne terminale pri polnilnicah, toda pazite - cene so zelo visoke

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

električna polnilnica Petrol | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nove zmogljivejše polnilnice za električne avtomobile morajo biti opremljene z možnostjo enostavnega plačila s plačilno kartico, a ta možnost je v praksi tudi najdražja.

Avtomoto Živim v bloku in vozim električni avtomobil – koliko me to stane? Manj od pričakovanega.

Možnost zakupa energije na Petrolovem plačilnem terminalu. | Foto: Gregor Pavšič Možnost zakupa energije na Petrolovem plačilnem terminalu. Foto: Gregor Pavšič Že leta 2023 je bil sprejet Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki pri postavljanju novih zmogljivejših polnilnic za električne avtomobile (moč nad 43 kilovati) zahteva urejeno možnost plačila tudi brez registracije, sklepanja naročnin oziroma z uporabo klasičnih brezstičnih bančnih kartic.

“Upravljavec polnilnega mesta na javno dostopnih polnilnih mestih uporabnikom električnih vozil omogoči priložnostno polnjenje, ne da bi se morali registrirati ali skleniti pogodbo z upravljavcem polnilnega mesta ali ponudnikom storitve polnjenja. Priložnostna cena in vsi njeni sestavni deli morajo biti končnim uporabnikom znani pred začetkom polnjenja,” veleva zakon v svojem 22. členu. En plačilni terminal je dovolj za več polnilnic v istem sklopu. 

Razlike v cenah na kWh pri hitrih polnilnicah (nad 100 kWh):

Petrol /kWh

Ionity /kWh

Redna cena ob registraciji

0,66 EUR

0,69 EUR

Cena z osnovno naročnino *

0,56 EUR

0,52 EUR

Kreditna -zakup 10 kWh

1,19 EUR

0,73 EUR

Kreditna - zakup 20 kWh

0,89 EUR

0,73 EUR

Kreditna - zakup 30 kWh

0,79 EUR

0,73 EUR

Kreditna - zakup 40 kWh

0,59 EUR

0,73 EUR

* osnovna naročnina za nižjo tarifo pri Ionity je 6 EUR, pri Petrolu 3 EUR

Mercedes CLA električna polnilnica | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Eleport za zdaj tudi pri plačilu s plačilno kartico računa nespremenjeno tarifo 0,53 EUR / kWh. | Foto: Gregor Pavšič Eleport za zdaj tudi pri plačilu s plačilno kartico računa nespremenjeno tarifo 0,53 EUR / kWh. Foto: Gregor Pavšič Prek aplikacij in naročnin je cena polnjenja najnižja

Pred tedni smo že pisali o izkušnjah z javnimi polnilnicami v Sloveniji, kjer je tudi pri zmogljivejših z nekaj spretnosti in naročninami mogoče priti do konkurenčnih cen. Kot kažejo podatki, že pri osnovnih naročninah z Ionity ali Petrolom cena za eno kilovatno uro (kWh) pade zanesljivo pod mejo 60 centov. Še cenejše so Tesline polnilnice, ki jih zaradi dnevno spreminjajočih cen tokrat v pregled nismo vključili.

Kaj pa plačilo s kreditno kartico? Tu se cene in sistem obračunovanja med ponudniki precej razlikujejo. Eleport za zdaj tudi pri neposrednem plačilu s plačilno kartico ohranja enako ceno, pri Ionity je tak način plačila najdražji. Pri njih je še veliko večja razlika med neposrednim plačilom in zneskom ob sklenjeni naročnini, kjer je lahko strošek stotih kilometrov (ob povprečni porabi 18 kWh/100 km) nižji za 3,7 evra. 

Več kot s kartico zakupimo energije, nižja je cena - plačilna kartica ostaja najdražja

Pri Petrolu znesek ob uporabi plačilnega terminala pada skladno z obsegom kupljene energije. Če polnimo zelo malo in plačamo s kartico, bo cena daleč najvišja in bo ena kWh stala več kot evro. Toda s količino energije hitro pada strošek na kWh. Pri zakupljenih 40 kWh energije (kar bi bilo povprečno polnjenje od 10-80 % baterije), bi stala ena kWh le še 59 centov. Manj kot 40 kWh elektrike iz vidika stroška na kWh ni smiselno kupiti prek kartice.

Tudi omenjena "še sprejemljiva" cena je seveda visoka in pelje do stroškov, ki presegajo nakup bencina ali dizla pri klasičnih avtomobilih. Tudi zato je na javnih hitrih polnilnicah smotrna edino uporaba aplikacij (ki je posredni način plačila s kartico) in sklenitev nekaterih naročnin. 

