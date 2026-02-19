Evropa je želela plačilne terminale pri polnilnicah, toda pazite - cene so zelo visoke

Nove zmogljivejše polnilnice za električne avtomobile morajo biti opremljene z možnostjo enostavnega plačila s plačilno kartico, a ta možnost je v praksi tudi najdražja.

Možnost zakupa energije na Petrolovem plačilnem terminalu. Foto: Gregor Pavšič Že leta 2023 je bil sprejet Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki pri postavljanju novih zmogljivejših polnilnic za električne avtomobile (moč nad 43 kilovati) zahteva urejeno možnost plačila tudi brez registracije, sklepanja naročnin oziroma z uporabo klasičnih brezstičnih bančnih kartic.

“Upravljavec polnilnega mesta na javno dostopnih polnilnih mestih uporabnikom električnih vozil omogoči priložnostno polnjenje, ne da bi se morali registrirati ali skleniti pogodbo z upravljavcem polnilnega mesta ali ponudnikom storitve polnjenja. Priložnostna cena in vsi njeni sestavni deli morajo biti končnim uporabnikom znani pred začetkom polnjenja,” veleva zakon v svojem 22. členu. En plačilni terminal je dovolj za več polnilnic v istem sklopu.

Razlike v cenah na kWh pri hitrih polnilnicah (nad 100 kWh):

Petrol /kWh Ionity /kWh Redna cena ob registraciji 0,66 EUR 0,69 EUR Cena z osnovno naročnino * 0,56 EUR 0,52 EUR Kreditna -zakup 10 kWh 1,19 EUR 0,73 EUR Kreditna - zakup 20 kWh 0,89 EUR 0,73 EUR Kreditna - zakup 30 kWh 0,79 EUR 0,73 EUR Kreditna - zakup 40 kWh 0,59 EUR 0,73 EUR

* osnovna naročnina za nižjo tarifo pri Ionity je 6 EUR, pri Petrolu 3 EUR

Foto: Gregor Pavšič

Eleport za zdaj tudi pri plačilu s plačilno kartico računa nespremenjeno tarifo 0,53 EUR / kWh. Foto: Gregor Pavšič

Pred tedni smo že pisali o izkušnjah z javnimi polnilnicami v Sloveniji, kjer je tudi pri zmogljivejših z nekaj spretnosti in naročninami mogoče priti do konkurenčnih cen. Kot kažejo podatki, že pri osnovnih naročninah z Ionity ali Petrolom cena za eno kilovatno uro (kWh) pade zanesljivo pod mejo 60 centov. Še cenejše so Tesline polnilnice, ki jih zaradi dnevno spreminjajočih cen tokrat v pregled nismo vključili.

Kaj pa plačilo s kreditno kartico? Tu se cene in sistem obračunovanja med ponudniki precej razlikujejo. Eleport za zdaj tudi pri neposrednem plačilu s plačilno kartico ohranja enako ceno, pri Ionity je tak način plačila najdražji. Pri njih je še veliko večja razlika med neposrednim plačilom in zneskom ob sklenjeni naročnini, kjer je lahko strošek stotih kilometrov (ob povprečni porabi 18 kWh/100 km) nižji za 3,7 evra.

Več kot s kartico zakupimo energije, nižja je cena - plačilna kartica ostaja najdražja

Pri Petrolu znesek ob uporabi plačilnega terminala pada skladno z obsegom kupljene energije. Če polnimo zelo malo in plačamo s kartico, bo cena daleč najvišja in bo ena kWh stala več kot evro. Toda s količino energije hitro pada strošek na kWh. Pri zakupljenih 40 kWh energije (kar bi bilo povprečno polnjenje od 10-80 % baterije), bi stala ena kWh le še 59 centov. Manj kot 40 kWh elektrike iz vidika stroška na kWh ni smiselno kupiti prek kartice.

Tudi omenjena "še sprejemljiva" cena je seveda visoka in pelje do stroškov, ki presegajo nakup bencina ali dizla pri klasičnih avtomobilih. Tudi zato je na javnih hitrih polnilnicah smotrna edino uporaba aplikacij (ki je posredni način plačila s kartico) in sklenitev nekaterih naročnin.