Potem ko so se pojavila namigovanja o morebitni odpovedi električnih modelov 718 pri Porscheju, je Audi pomiril zaposlene: projekt C-Sport, tehnični sorodnik bodočega 718 EV, ostaja v proizvodnem načrtu in naj bi na ceste zapeljal leta 2027.

Audi napoveduje kompaktni 4,35 metra dolg kupe z dvojnim elektromotorjem. Foto: Audi Audi je z internim pismom izvršnega direktorja Gernota Döllnerja zaposlenim potrdil, da razvoj serijske različice študije Concept C poteka po načrtih in da prihod električnega (posrednega) naslednika modela TT ostaja predviden za leto 2027.

Sporočilo prihaja v času negotovosti glede električnih športnih modelov znamke Porsche, ki z Audijem sodeluje pri razvoju tehnične osnove.

Gernot Döllner, izvršni direktor Audija. Foto: Audi

Novi dvosedežni športnik, interno imenovan C-Sport, naj bi si delil platformo, pogonske sklope in baterijsko tehnologijo z napovedanima električnima modeloma porsche 718 boxster in porsche 718 cayman. Njuna prihodnost je pod vprašajem po menjavi vodstva pri Porscheju, kjer je Michael Leiters zamenjal Oliverja Blumeja, Bloomberg pa je poročal o možnem pregledu oziroma celo odpovedi projekta zaradi varčevalnih ukrepov.

Döllner je poudaril, da dobava platforme s strani Porscheja ni vprašljiva ter da sodelovanje med ekipama obeh znamk znotraj koncerna Volkswagen Group poteka nemoteno.

Koncept ima za Audi tudi simbolni pomen

Kljub tem špekulacijam Audi zagotavlja, da projekt ostaja stabilen. Koncept C, predstavljen na avtomobilskem salonu v Münchnu, napoveduje kompaktni 4,35 metra dolg kupe z dvojnim elektromotorjem. Temelji na močno prilagojeni arhitekturi PPE (Premium Platform Electric), pri kateri je baterija nameščena za voznikom namesto pod dnom, kar omogoča nižji položaj sedenja in bolj športno zasnovo.

Model ima za Audi tudi simbolni pomen: gre za prvi serijski avtomobil pod vodstvom novega oblikovalskega direktorja Massima Frascelle in napoved nove oblikovalske smeri znamke, vključno s prenovljeno masko vozila, ki bo zaznamovala prihodnje modele.