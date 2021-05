Napoved iz Volkswagna: to bo polo GTI #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi letos v Avstriji ob Vrbskem jezeru (zaradi covid-19) niso uspeli organizirati tradicionalnega srečanja GTI, zato pa so pri Volkswagnu ta termikn izkoristili za objavo prve skice prenovljenega pola GTI. Tri tedne po razkritju prenovljenega pola sledi torej še športna različica, a na njen dejanski videz bo treba počakati še do junija.

Iz skice je mogoče opaziti nekoliko drugačno masko motorja in sprednji odbijač, dodatne oznake GTI, nekoliko izrazitejše pragove in strešni spojler. Notranjosti Nemci še niso pokazali, obljubljajo pa “visokozmogljiv avtomobil s pogonom na sprednji par koles, ki bo izstopal iz množice avtomobilov.”

V zadnji generaciji je bil nekoliko "mehkejši" športnik

Polo GTI bo tekmec avtomobilov kot sta ford fiesta ST in hyundai i20 N. V prejšnji generaciji je pola GTI poganjal dvolitrski štirivaljni turbo motor z močjo slabih 200 “konjev”. V primerjavi s fiesto ST je bil manj športno surov in brutalen, zato pa nekoliko “mehkejši” in vsakodnevno lažje uporaben športnik.

Foto: Gašper Pirman

