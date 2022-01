Nakup električnega? Za podjetja v Sloveniji nič več subvencije.

Ponovno so se nekoliko spremenili pogoji za nakupe električnih avtomobilov za pravne osebe, torej za podjetja. Pričel je namreč veljati spremenjen in dopolnjen Zakon o davku na dodano vrednost, ki pri električnih avtomobilih (prav tako tudi pri motornih kolesih in kolesih) omogoča odbitek vstopnega DDV. Pogoja sta dva: avtomobil je namenjen za opravljanje dejavnosti davčnega zavezanca, cena avtomobila z vključenim DDV in ostalimi dajatvami pa ne sme presegati 80 tisoč evrov. Do zdaj je bila ta meja postavljena pri 65 tisočakih.

Eko Sklad je lani tudi subvencije za fizične kupce zmanjšal s šest tisoč na 4.500 evrov.

“Na podlagi vseh ugodnosti, ki jih imajo pravne osebe ob nakupu električnih vozil, predvsem pa odbitka DDV, se je zaprl javni poziv, saj bi šlo v nasprotnem primeru za dvojno spodbudo. Predvidoma spomladi pa bo Eko sklad objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nakup električnih vozil pravnih oseb, vendar le za občine in neprofitne organizacije,” pojasnjujejo na Eko Skladu.

Subvencija za nakup električnega avtomobila je znašala 4.500 evrov, pravna oseba pa je morala kot prejemnik nepovratne subvencije imeti vozilo registrirano vsaj dve leti.

Pravne osebe bodo lahko zdaj odbitni DDV izkoriščale za avtomobile s ceno do 80 tisoč evrov. Pri dodelitvi subvencije je bila do zdaj meja pri 64 tisočakih. Foto: Gašper Pirman

Avtomobilski trgovci so spremembe sprejeli z nekakšnim kislim nasmeškom. Nič se ne bo spremenilo na slabše, prav tako pa tudi ne izrazito na boljše, so nam neuradno povedali.

Morebitna “dvojna” spodbuda bi lahko močno pospešila prodajo električnih avtomobilov za podjetja. Slovenija kot država mora ustrezno znižati izpuste toplogrednih plinov v prometnem sektorju, kar je vezano na naloge iz Pariškega sporazuma, tudi sicer pa prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji komaj raste. Po celotnem tržnem deležu (pravne in fizične osebe) je Slovenija v tretjem evropskem razredu, kar smo pred dnevi že podrobneje pojasnili.

Pereča tema ostaja vprašanje bonitet

Za podjetja in njihove vozne parke je pereča tema še vedno tudi odprava ali vsaj občutno zmanjšanje bonitet, ko ima zaposleni električno službeno vozilo in ga uporablja poleg službenih tudi za zasebne namene. Med resnimi ovirami so tudi zelo zapleteni postopki, ki jih imajo lahko pravne osebe ob nakupu električnih vozil in koriščenju ugodnosti.