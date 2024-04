Preporod VW golfa v EU: kaj pomenijo te številke?

Dacia sandero je bila v prvih dveh mesecih zanesljivo najbolje prodajani avtomobil v Evropi, skupno je do konca februarja sedem avtomobilov prepričalo vsaj 30 tisoč kupcev.

Prodaja avtomobilov je v prvih dveh mesecih, za marec podatki še niso na voljo, po podatkih analitične družbe JATO Dynamics v Evropi zrasla, in sicer za deset odstotkov glede na enako obdobje lani. Do konca februarja so v Evropski uniji registrirali skoraj milijon novih osebnih avtomobilov.

Dacia sandero je v EU prodajno najbolje začela letošnje leto. Foto: Dacia

Med posameznimi modeli je sedem avtomobilov do konca februarja že imelo več kot 30 tisoč kupcev oziroma registracij. Lani je bil najbolje prodajani avtomobil v Evropi tesla model Y, ki bo letos težko zadržal vodilni položaj. Teslini avtomobili so sicer tradicionalno veliko registracij dobili ob koncu četrtletja, torej marca, zato se lahko izhodišče lanskega prodajnega prvaka še popravi. Ti podatki prav tako vključujejo le države EU, torej ne Norveške – ta je med najpomembnejšimi trgi za Teslo in druge proizvajalce električnih vozil.

Do konca februarja dvoma ni, leto je zanesljivo najbolje začela dacia sandero, ki je lani za las ostala brez naziva najuspešnejšega avtomobila v Evropi. Sandero je dobil že več kot 45 tisoč kupcev, kar je 17 odstotkov bolje kot v enakem obdobju lani.

Sedem najuspešnejših avtomobilov v EU (jan-feb. 2024):

jan–feb 2024 razlika 2024–2023 dacia sandero 45.777 +17 % volkswagen golf 38.081 + 53 % peugeot 208 34.945 + 19 % škoda octavia 33.297 + 53 % toyota yaris cross 33.154 + 8 % citroën C3 32.899 + 56 % tesla model Y 31.230 + 22 %

vir: JATO Dynamics

Preporod volkswagen golfa

Preseneča drugo mesto volkswagen golfa, ki je imel do konca februarja že več kot 38 tisoč registracij – kar 53 odstotkov bolje kot v enakem obdobju lani.

Kot kaže zgornja tabela, je tretje mesto zasedel peugeot 208, sledili pa so še škoda octavia, toyota yaris cross, citroën C3 in tesla model Y. Tudi število registracij tega avtomobila se je popravilo za 22 odstotkov. Za primerjavo: drugi najuspešnejši električni avtomobil je bil tesla model 3 s 14.300 registracijami.